Парламент Якутии поручил Счетной палате проверить эффективность использования бюджетных средств

В ходе третьего пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 21 ноября принято постановление о поручении парламента Счетной палате республики провести в 2019 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий состоит из 12 пунктов. В частности, парламент поручает Счетной палате проверить законность и целевое использование средств госбюджета республики, направленных на обеспечение жильем многодетных семей за 2016-2018 годы и текущий период 2019 года. Объектами проверки станут министерства ЖКХ и энергетики, архитектуры и строительного комплекса, труда и социального развития.

Также поручено проверить законность и результативность использования в 2016-2019 годах средств госбюджета, направленных на содержание центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных учреждений в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)». Объектами проверки станут Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул», Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Счетная палата должна будет проверить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных на развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов. Проверка коснется Минстроя республики, выборочно — муниципальных образований.

Еще одна проверка коснется целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах на развитие кормопроизводства в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы». Помимо министерства сельского хозяйства, объектами проверки выборочно станут муниципалитеты и получатели субсидий.

Минстрой и Службу госзаказчика республики проверят на предмет законности и результативности использования средств Инвестиционной программы Якутии на реализацию мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке».

Кроме этого Счетной палате предстоит провести проверки, касающиеся законности и результативности использования средств, направленных на содержание социальных учреждений, субсидий, предоставленных учреждениям профессионального образования, и распоряжения имуществом, находящимся в их оперативном управлении.

Еще один пункт перечня — проверка результативности использования средств при реализации подпрограммы «Дети Арктики и Севера» госпрограммы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года», при этом должна быть проверена еще и обоснованность сокращения бюджетного финансирования по данной подпрограмме.

Проверки в 2019 году пройдут в ГАУ «Якутлесресурс» и Республиканской специализированной спортивной школе по футболу в Нерюнгри. Кроме этого, парламентарии поручили Счетной палате подготовить анализ эффективности льгот по налогу на прибыль и на имущество организаций, предусмотренных законом «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», передает пресс-служба Ил Тумэна.