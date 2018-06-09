Парламент Якутии не допустит ущемления прав граждан на изучение родного языка

На XXXVII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) парламентарии рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации)».

Данный законопроект вызвал значительный резонанс в республике, широко обсуждался общественностью, в педагогическом и родительском сообществе. Парламентом республики в конце мая был проведен круглый стол, участники которого – представители общественных организаций, родительских комитетов, ученые, педагоги – выразили позицию о необходимости доработки законопроекта.

На пленарном заседании перед депутатами парламента выступила с информацией по данному вопросу председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина ГРИГОРЬЕВА.

В обсуждении приняли участие народные депутаты Егор ЖИРКОВ, Иван ШАМАЕВ, Виктор ГУБАРЕВ, Евгения МИХАЙЛОВА, Жанна ЕГОРОВА, Марфа ФИЛИППОВА, Владимир ФЕДОРОВ, Алиш МАМЕДОВ, Юрий НИКОЛАЕВ, которые выразили несогласие с поправками, вносимыми законопроектом.

По результатам обсуждения большинством голосов депутаты решили не согласиться с основными положениями проекта федерального закона.

В отзыве Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) отмечается, что согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. В соответствии с частью 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ отметил, что парламент республики направляет свои предложения и своих представителей в профильный комитет Государственной Думы для отстаивания своих позиций. Спикер парламента подчеркнул, что данный проект федерального закона внесен в Госдуму депутатами, представляющими все фракции, действующие в российском парламенте: “Единая Россия”, “Справедливая Россия”, “КПРФ” и “ЛДПР”. Указав на это, Александр ЖИРКОВ призвал всех депутатов парламента Якутии работать со своими однопартийцами в Госдуме для отстаивания предложений республики.

Спикер парламента республики проинформировал о том, что народные депутаты Антонина ГРИГОРЬЕВА, Егор ЖИРКОВ вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Галиной ДАНЧИКОВОЙ будут задействованы в рабочих, экспертных группах комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке по доработке данного законопроекта. Такое же предложение направлено депутату Федоту ТУМУСОВУ.

Дополнительным распоряжением председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) создана рабочая группа с участием народных депутатов Антонины ГРИГОРЬЕВОЙ, Егора ЖИРКОВА, Ивана ШАМАЕВА, Евгении МИХАЙЛОВОЙ и других.