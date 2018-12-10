Парламент республики выражает соболезнование народному депутату

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование народному депутату Республики Саха (Якутия) VI созыва, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Габышевой Феодосии Васильевне, родным и близким по поводу скоропостижной кончины горячо любимого супруга, заместителя председателя Госкомспорта ЯАССР, заместителя министра по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта в 1986-1996 гг., заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 2003-2005 гг., отличника государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), отличника молодежной политики Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Верхоянского района, города Верхоянска и Октябрьского наслега Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Святослава Сергеевича Габышева.

Парламент Якутии скорбит вместе с Феодосией Васильевной, с ее родными и близкими, и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Гражданская панихида состоится 12 декабря 2018 года в 9 ч. 30 м. в прощальном зале «Некрополь» по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км., 2/8.

Фото с сайта Ил Тумэн