Парк роботов приедет в Якутск

С 13 декабря по 1 января 2019 г. в Якутске будет организована масштабная выставка инновационных технологий «Парк Роботов». ВАС ЖДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ МИР БУДУЩЕГО!!

Что: Выставка будущего «Парк Роботов»

Масштабная интерактивная выставка робототехники, инновационных технологий и последних достижений в сфере развлечений. ПАРК РОБОТОВ — УСПЕЙ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ!

• Роботы с разных уголков Планеты Земля

• Более 7 зон виртуальной реальности

• Катание на сигвеях

• Шоу-программа

• Мастерская будущего — создай своего робота и забери его домой Парк роботов — Выберите город

https://vk.com/parkrobotov

https://www.instagram.com/parkrobotov/

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