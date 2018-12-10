Парк роботов приедет в Якутск

С 13 декабря по 1 января 2019 г. в Якутске будет организована масштабная выставка инновационных технологий «Парк Роботов».
ВАС ЖДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ МИР БУДУЩЕГО!!
Что: Выставка будущего «Парк Роботов»
Масштабная интерактивная выставка робототехники, инновационных технологий и последних достижений в сфере развлечений.
ПАРК РОБОТОВ — УСПЕЙ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ!
• Роботы с разных уголков Планеты Земля
• Более 7 зон виртуальной реальности
• Катание на сигвеях
• Шоу-программа
• Мастерская будущего — создай своего робота и забери его домой
https://vk.com/parkrobotov
https://www.instagram.com/parkrobotov/