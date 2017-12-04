Парк «Ленские столбы» будет принимать туристов круглый год

Природный парк «Ленские Столбы» в туристический сезон посетило всего 14 485 туристов. Об этом заявил директор Природного парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов в ходе круглого стола по итогам 2017 года и задачах на 2018 г.

«Туристический сезон в 2017 году охватил периоды февраль-сентябрь. Туристов принимали турбазы «Усть-Буотама», «Ленские Столбы» на Верхнем Бестяхе, сплав и посещение рек Буотама и Синяя. В этом году самым посещаемым объектом стали Ленские Столбы (местность Лабыдьа)», — сказал он.

Также он отметил, что организация туризма на территории природного парка, прежде всего, предполагает обустройство рекреационной инфраструктуры. По его словам, в этом году проведена частичная реконструкция тропы на смотровую площадку в местности Лабыдьа.

Основными задачами на 2018 год директор парка назвал развитие инфраструктуры, снижение уровня угроз от лесных пожаров, организация палеонтологических, экстремальных маршрутов, обустройство туристских троп, мест отдыха на р. Буотама.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра охраны природы Яков Заровняев, представители улусной администрации, совета депутатов, родовых общин и общественность.

Как отметил Яков Заровняев, в этом году Природный парк «Ленские столбы» в тестовом режиме провел зимний туристический сезон. По словам заместителя министра, в скором будущем парк должен перейти на круглогодичный режим работы.

«Только в этом случае мы можем привлечь больше туристов, в том числе и иностранных», — отметил он.

Далее он подчеркнул, что проведена серьезная работа по повышению правового статуса Природного парка «Ленские столбы»

«В настоящее время проект создания Национального парка «Ленские столбы» вышел на финишную прямую. Сейчас мы имеем положительный ответ Росприроднадзора РФ, ждем выхода постановления Правительства РФ», — сообщил Я. Заровняев.

В ходе совещания были подняты вопросы и озвучены ряд предложений по дальнейшему развитию парка.

Кроме того, администрация Природного парка «Ленские столбы» подписало соглашение о сотрудничестве с ГАУ «Технопарк Якутия» и Федерацией альпинизма и скалолазания РС(Я).

Напомним, этой осенью Федерацией альпинизма и скалолазания РС(Я) в рамках проекта «Чистые скалы – чистое наследие» были очищены скалы Ленских столбов от вандальных надписей с использованием современных технологий.