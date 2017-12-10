Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!

На Крестьянском рынке парижанка Александра Альвек устроилась уличным продавцом мяса.

Как рассказал журналисту Sakhaday переводчик Вадим Хомудаев, торговля пока идет не очень бойко. Покупатели, пришедшие на рынок за мясом, обходят иностранку стороной, видимо, отпугивают камеры.

При этом француженка, которая торгует жеребятиной, постоянно приговаривает по-французски: «Бедные жеребята, как мне вас жалко!». «Хорошо, что покупатели этого не понимают», — смеются журналисты съемочной группы французского телевидения, снимающие документальный фильм о Якутске.

Нас заверили, что Александра в этот раз оделась очень тепло. Учла вчерашний опыт, когда на объезде мэра Якутска удивила всех инновационными перчатками с подогревом, в которых тут же замерзла.

«Александра живет в якутской семье. Ее тщательно подготовили к этому непростому занятию — уличной торговле. На ней унты и теплая одежда «, — рассказал Вадим.

«Погода в Якутске повергла журналистов в шок. Сейчас они уже привыкли, приоделись. Поначалу очень удивлялись, когда им говорили, что сейчас еще тепло. Не могут представить, что будет еще холоднее», — рассказали сопровождающие группы.

Съемочная группа 5 канала французского телевидения пробудет в Якутске до 21 декабря.