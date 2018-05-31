Парикмахеры Якутии заявили о готовности создать объединенную профсоюзную организацию

Парикмахеры республики объявили о готовности объединиться в территориальную профсоюзную организацию парикмахеров. Об этом решении было озвучено вчера на круглом столе «Актуальные проблемы парикмахерского искусства в республике», состоявшемся в Федерации профсоюзов республики при организации Якутской республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения. В мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Максим Прокопьев, председатель рескома профсоюза работников жизнедеятельности Егор Саввин, владельцы парикмахерских салонов, парикмахеры.

Вопросы за круглом столом поднимались злободневные: регулирование цен на парикмахерские услуги, упорядочивание работы салонов, парикмахерских и частных парикмахеров, оказывающих услуги выездами. Также участники мероприятия выступили с предложением о создании Центра оценки квалификаций парикмахеров, развития совместной деятельности техникума сервиса, салонов красоты и учебных центров парикмахерского искусства. Выступающие отметили, что в настоящее время на данном рынке идет оттеснение парикмахеров-специалистов любителями.

«Много тех, кто предоставляет услуги на дому. Среди них половину составляют те, кто не имеют должной квалификации и даже справки о прохождении медицинского осмотра. А работа парикмахера требует соблюдения санитарных правил, определенной техники безопасности. Из-за невозможности устоять перед конкуренцией, многие специалисты вынуждены работать на «серой» зарплате, что является нарушением их трудовых прав», — было сказано вчера на круглом столе.

Все эти проблемные вопросы парикмахеры республики намерены решить, объединившись в профсоюзную организацию, чтобы защищать свои права и интересы.

Федерация профсоюзов республики, а также профсоюз работников жизнеобеспечения выразили готовность оказать методическое и организационное содействие по созданию профсоюзной организации. А в адрес Министерства инвестиционного развития и предпринимательства республики участники круглого стола озвучили пожелание о необходимости проведения республиканского форума для обсуждения актуальных вопросов, касающихся реформы системы парикмахерского искусства, в частности рассмотрения вопроса по внедрению квалификационных стандартов для парикмахеров республики.

На 4 июня запланировано проведение первого учредительного собрания объединенной территориальной профсоюзной организации парикмахеров республики.