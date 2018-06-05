Парикмахеры Якутии объединились в профсоюз

Сегодня в профсоюзах Якутии состоялось историческое событие – впервые в республике создана объединенная территориальная профсоюзная организация парикмахеров. Председателем избрана Римма Дмитриева. Также избраны заместитель председателя Алена Ситнакова, председатель ревизионной комиссии – Мирослава Миронова и председатель Молодежного совета профсоюзной организации – Михаил Федоров.

На учредительном собрании, которое проведено под председательством профсоюзного лидера работников жизнеобеспечения республики Егора Саввина, актив новой профсоюзной организации отметил, что главной целью их работы должна стать объединение парикмахеров для взаимоподдержки, защита трудовых прав и интересов.

«Идея о необходимости создания отдельной организации парикмахеров республики созрела у нас еще в прошлом году. Тогда на семинар, организованный Центром поддержки предпринимательства приехали коллеги из разных улусов, и как раз была озвучена эта проблема – проблема разобщенности, непричастности к какой-либо крупной организации. Сама 10 лет работаю в техникуме сервиса. Наше учебное заведение ежегодно оканчивают более 20 человек. Из них по специальности работает половина. Но проблема в том, что все они идут по течению, никто их не направляет, никто не наставляет, тем более не объединяет. В салонах мест нет, да и молодежь особо не рвется, и в результате мы сталкиваемся с тем, что они идут по квартирам. А это в скором времени может привести к упадку парикмахерского искусства в нашей республике», — поделилась с нами вновь избранный председатель профсоюзной организации Римма Дмитриева.

«Поддержка нужна всем, и не всегда она должна быть материальная, моральная поддержка, достойная оценка труда очень важны для любого специалиста. В частности, в нашей сфере очень важна профессиональная оценка деятельности. Признание мастеров своего дела, узнаваемость – это важные составляющие успешной деятельности парикмахеров. К сожалению, на сегодня ничего этого нет. Если и проводятся конкурсы, то все же нет системного подхода.

Из поездок в улусы республики, из встреч с коллегами я удостоверилась в правильности нашего решения, и вот сегодня создан профсоюз парикмахеров. Пока нас, членов профсоюза – человек порядка 30-ти. Но я уверена, что совсем скоро нас станет намного больше. Мы готовы работать так, чтобы парикмахеры чувствовали себя защищенными, знали, что за ними есть организация, занимающаяся защитой их прав и интересов. Хотим, чтобы наша профсоюзная организация жила творчески, была активным участником профсоюзного движения нашей республики», — подытожила Римма Игнатьевна.