Парень с девушкой, проломив гипсокартонную стену, ограбили бар

В дежурную часть второго отдела полиции по факту хищения обратился директор одного из баров г. Якутска по поводу кражи денежных средств, алкогольных напитков и разных закусок к пиву.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана молодая пара. Выяснилось, что 22-летний мужчина и 19-летняя девушка проводили свой досуг в букмекерской конторе, делая ставки на спортивные матчи. Проиграв все свои денежные средства, молодые люди решили компенсировать материальные убытки. Будучи в курсе, что находящийся за стеной букмекерской конторы бар в это время суток закрыт, они решили попасть туда нехитрым способом. Злоумышленники проломили стену конторы из тонкого гипсокартона, находясь в туалете заведения, и проникли в бар. Из помещения они похитили несколько литров пива, разные закуски к пиву и денежные средства в размере 10 000 рублей. Покинули помещение тем же путем.

Полиции злоумышленников удалось поймать «по горячим следам». В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».