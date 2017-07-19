Парень отомстил ДЮСШ за свое пьянство

В ОМВД России по Верхнеколымскому району обратился продавец магазина, которая сообщила, что из здания детской (юношеской) спортивной школы раздается звон бьющегося стекла.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа задержала вандала. Им оказался 22-летний местный житель.

Установлено, что им было разбито 15 окон. В результате действий злоумышленника учреждению был нанесен ущерб в размере 30 000 рублей.

Доставленный мужчина заявил, что его действия ничто иное как выражение протеста. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения слесарь в своем пристрастии к «зеленому змию» обвинил ДЮСШ: якобы он хотел заниматься спортом, но спортивное учреждение уже второй год не функционирует ввиду ремонта.

В его отношении возбужденно уголовное дело по ч.1. ст. 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Вандализм». Теперь злоумышленнику какое-то время придется заниматься спортом под неусыпным контролем полицейских.