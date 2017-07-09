Парашютистка попала в ловушку

Парашютистка из летной школы застряла на проводах в п.Октемцы Хангаласского района. Девушка выжила и благодарит своих спасителей. Оказалось, что она благополучно приземлилась на землю, но воздушный поток подхватил ее и понес к столбам с проводами. Местные жители помогли спустить девушку на землю comments powered by HyperComments Источник: http://crimyakutia.ru/v-yakutii/11337-fotofakt-v-yakutii-parashyutistka-zavisla-na-provodah.html

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