Парашютистка попала в ловушку

Парашютистка из летной школы застряла на проводах в п.Октемцы Хангаласского района. Девушка выжила и благодарит своих спасителей. Оказалось, что она благополучно приземлилась на землю, но воздушный поток подхватил ее и понес к столбам с проводами. Местные жители помогли спустить девушку на землюcomments powered by HyperComments
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