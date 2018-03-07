Параллельные миры искусства Монголии в Якутске

Весенняя выставка монгольских художников в Якутске уже стала доброй традицией, 5 марта в Арт-галерее «Ургэл» открылась четвертая по счету выставка наших друзей из Монголии.

Это совместный проект обществ Aar Sakha и Монголо-Саха сотрудничества совместно с Управлением культуры и духовного развития Окрудной администрации Якутска. Арт-галерея «Ургэл» любезно предоставила свои площади.

Серия совместных выставок стартовала в Арт-галерее «Ургэл» в 2015 году — «Две женщины – один мир», в ней были представлены работы якутянки, известного дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ и монгольской художницы Шатарсайхан БИЗЪЯ.

В 2016 году также прошла очень интересная выставка «Белое золото Монголии» двух уникальных художников: члена Союза художников Монголии, члена Международной федерации войлочного искусства Б. БАЯНДУУРЭН и ее сына М. АРИУНБААТАРА.

В 2017 году с большим успехом прошла третья совместная выставка в Национальном художественном музее «Хозяева степи» двух монгольских художников, супругов. Нямхуугийн ЛХАГВАСУРЭН – заслуженный художник Монголии, член Союза художников Монголии, художник фрилансер. Его жена Пурэвийн ОЮУНБАЯР – художница фрилансер.

И вот в этом году четвертая выставка «Параллельные миры». Открыл выставку проникновенной игрой на флейте заслуженный артист РС(Я) Балдорж ХУУХЭ.

Директор Арт-галереи «Ургэл», народный художник РС(Я), заслуженный художник РФ Юрий СПИРИДОНОВ отметил, открывая проект:

«Сегодня мы открываем большую, интересную выставку наших друзей из Монголии. Я думаю, что очень многим художникам, любителям искусства, а также студентам художественного училища и АГИКИ будет полезно посетить эту выставку, ведь они проходят такие виды живописи как портрет и композиция в технике акварели».

Юрий Васильевич вручил гостям благодарственные письма, подарил свой альбом и отметил, что Монголия связана с искусством Якутии через творчество Афанасия ОСИПОВА:

«Он открыл для нас Монголию, и эти работы попали в Третьяковскую галерею. Афанасий Николаевич — первый якут, который воспел в живописи просторы Монголии. Уверен, это прекрасная страна, в которой мечтаю побывать».

Далее с приветственным словом выступил руководитель Департамента внешних связей РС(Я) Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«Есть инициатива проведения в этом году нашего национального праздника Ысыах на монгольской земле. Проект, который нуждается в огромной поддержке, мы очень рады, ведь появляется столько сподвижников со всех сторон, желающих присоединится к этому движению. Мы еще лучше узнаем друг друга, поддерживая эти начинания. Не могу не упомянуть Кирилла ПАВЛОВА, ветерана и настоящего народного дипломата, сын которого – Александр Кириллович ПАВЛОВ изготовил и установил наше сэргэ-коновязь в Монголии. Это, конечно, символ дружбы».

Владимир Николаевич также вспомнил, как в прошлом году вместе с дочерью прошел мастер-класс у монгольского художника:

«Очень приятно, что наша маленькая дочка в первый раз попав на мастер-класс, раскрылась, вскоре пошла в художественную школу и осваивает теперь это искусство. Мы очень благодарны, что наши монгольские друзья вовлекают в высокое искусство всех от мала до велика».

Министр охраны природы РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ признался, что работы художника НАЙМАНЧУЛУУНА ему очень близки, тематика понятна и доступна для каждого якутянина, в работе представлены жители, труженики, сельчане и много красот природы Монголии. Тема «вода», «весна» она хорошо известна якутянам, ведь мы тоже очень любим свою природу, своих людей, жителей Якутии.

«Будто я среди родных людей, среди родных пейзажей»

— добавил министр и поздравил всех с наступающим международным женским днем 8 Марта:

«С весной и отличной выставкой якутяне»!

Антонида КОРЯКИНА, начальник управления культуры и духовного развития г. Якутска приветствовала художников и выразила желание:

«Очень хотим, чтобы вы поистине стали настоящими якутянами, и чтобы ваша выставка открыла нам новый образ нашей любимой Монголии. Монголия в нашем представлении самая солнечная, самая голубая, самая красивая страна всего земного шара. Мы бы очень хотели, чтобы благодаря вашим работам мы еще раз вдохнули красоты и степь Монголии, также хотели бы прикоснуться к образам монгольских мужчин, красивых монгольских женщин и благодаря вашим работам мы это видим».

Открытие выставки украсили своим ярким и колоритным выступлением друзья организаторов — заслуженная артистка РС(Я) Клавдия ХАТЫЛАЕВА и народный артист РС(Я) Герман ХАТЫЛАЕВ, а также начинающий перспективный артист Владимир НЯМГАВА.

Президент ассоциации Монголо-Саха сотрудничества Амаржагал БАРЖИНЯН буквально поименно поблагодарила всех присутствующих:

«Мы очень рады, что снова и снова встречаемся на земле Олонхо с такими разными проектами, каждый раз представляем якутскому зрителю неосязаемую энергию, неиссякаемые частички нашего искусства. Талантов у нас очень много, значит и проектов будет много. В этом году мы собираемся организовать Ысыах в Монголии. Прошу всех присоединиться, очень много организационных моментов, но усилиями наших друзей, якутских и монгольских организаций, учреждений, которые будут нам помогать, уверена, все получится».

Амаржагал также отметила, что с каждым годом в Монголии становится все больше людей, которые любят Якутию:

«Нашим гостям всегда нравится якутская земля, ну а мы хотим, чтобы и якутяне очень полюбили Монголию и приезжали к нам почаще».

Зинаида ИВАНОВА-УВАРОВА, искусствовед, профессор АГИКИ:

«За эти четыре года мы очень плотно познакомились с монгольским искусством. Сегодня я просмотрела выставленные работы в галерее и еще немного фотографий — два разных подхода. У НАЙМАНЧУЛУУНА чувствуется европейская школа классическая, даже русская классическая школа и все равно есть внутреннее, монгольское, чувствуется этническая душа. Глядя на работы, я представляла, что автор будет гораздо старше. А что касается ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР. мне вообще сразу вспоминается Тара, монгольско-буддийская Тара. Вообще, для монгольской культуры женский образ – главный, так было много тысячелетий назад, когда Тара появилась. Она считается матерью всего сущего и поэтому женский образ для монголов — всегда священный образ. Работы ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР как современная Тара, более мягкая, сказочная, добрая, величественная поэтесса, чувствуется в работах внутреннее, женское начало, очень лирическое, поэтическое искусство. Она использует очень много символики, причем эта символика несколько другая, чем европейская. Например, в ее работах часто встречается рыба. В европейской культуре рыба имеет особенные качества, но то, что показано здесь, мне кажется очень интересным. И в то же время, мне показалось, что в одной из работ я вижу «Сад земных наслаждений» Иеронима БОСХА. В ней чувствуется глубокая эрудиция, наверняка, автор увлекается западно-европейским искусством, это чувствуется. То есть, это очень современное искусство, но в то же время этническо-монгольская культура и древнее, европейское искусство тут тоже присутствует».

Молодежь невооруженным взглядом может найти в работах ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР образ, напоминающий всеми известную Падме Амидалы из Звездных войн, ведь, как известно, в легендарной франшизе среди многочисленных заимствований из различных существующих на Земле культур есть и те, что взяты из монгольских традиций. На головной убор Амидалы вдохновили образы монгольских благородных женщин. Триша БИГГАР и Ян МАККЕЙГ, художники по костюмам, создали этот образ на основе фото императрицы Дондогдулам 1910-х годов, времени теократической монархии в Монголии.

Молодая художница ОРГИЛ ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР очарована Якутией и ее жителями, которых она видит очень добрыми, теплыми и открытыми людьми, но больше всего она поражено духовностью нации:

«Сегодня мы посетили Дом Арчы, где нам провели церемонию с огнем и другие ритуалы. Все это очень глубоко проникло в мое сердце, и теперь я думаю о том, как это защищает меня. Я знаю, что народ саха меня оберегает, это так сильно меня вдохновило, и теперь, по возращению в Монголию, я хочу пойти в свою студию и начать работу. Хочу, чтобы у меня было много картин о якутском народе, якутских орнаментах, якутских ножах и моем опыте, и вдохновении, которые я здесь приобрела. Может в будущем, если у меня будет шанс, я вернусь в Якутск с новой, большой выставкой. В этот раз я не смогла привезти свои большие работы, так как их очень сложно перевозить, так что я собрала свои маленькие картины в багаж и в футляр. В следующий раз я хочу привезти свою официальную, большую выставку.

Юрий Спиридонов признался, что пришел в полный восторг увидев эту выставку, во время формирования:

«По всей России таких акварелистов как НАЙМАНЧУЛУУН можно сосчитать по пальцам. Акварель, как вы сами знаете, очень сложный вид искусства, его очень сложно исправить и сейчас мы видим великолепные портреты, работы мастера».

Новая выставка монгольских художников поразила не только профессионалов, но и просто любителей искусства. Надежда, студентка:

«Увидев в интернете информацию о выставке и просмотрев фотографии, я решила пойти и посмотреть воочию. Признаться, интерес во мне вызвала художница-сказочница. Но не ожидала, что меня настолько сильно поразят работы художника портретиста ТҮНДЭВНЯМ НАЙМАНЧУЛУУН! Увидев вживую его картины, мне захотелось плакать, сама не знаю почему. Они такие родные, очень искренние и так легко запали в душу. Странно все это, живешь себе и в один прекрасный день вдруг понимаешь, как много в тебе исконно якутского, как сильно ты любишь родину. Поразительно, что лично я поняла это, увидев картины монгольского художника. Его работы очень понятны для нас, герои картин напоминают моих односельчан из Нюрбы, наших фермеров-скотоводов. А ведь пришла посмотреть на фантазийные работы, и вдруг неожиданно произошла смена приоритетов. Я просто в шоке!».

НАЙМАНЧУЛУУН отметил, искусство акварели переживает в мире второе дыхание, новый всплеск интереса. И одной из своих миссий в Якутии он считает пропаганду акварели, ее уникальных возможностей. И, конечно же, продвижение собственной страны, своего народа.

По словам Оргил в картине «Долгая зима» она постаралась сохранить монгольскую традицию и добавить в нее свою фантазию:

«Я сохранила традиционный силуэт, форму и добавила нечто свое»

ОРГИЛ ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР:

«Все люди разные, у всех свой мир. Каждый человек по-своему видит и представляет, художники могут чувствовать людей, видеть. И мы должны раскрыть свой внутренний, воображаемый мир. Я считаю, что жизнь — это абсурд, то что нарисовано и показано на поверхности не может им являться, оно гораздо глубже. Например, ты не сможешь рассказать мне свою жизнь и свои мысли о жизни, это абсурд. И я хочу выразить в своих работах этот абсурд: человеческие мысли, разум, мечты и интуицию».

В своей работе «Океан жизни» она изобразила целую жизнь, мы видим счастливую пару, семью и большую рыбу, которая символизирует еду для семьи, изобилие. Но стоит ветру немного усилиться и сдвинуть облако, и это поменяет всю траекторию жизни. Независимо от нас жизнь меняется, но мы должны чувствовать, ощущать счастье в настоящем. Здесь мы видим также море, с европейскими и азиатскими символами, все это части жизни.

«В данное время я изучаю шаманизм и небесных богов. Я считаю очень интересным, что у народа саха и монголов есть много общего в культуре. Обычно я стараюсь отразить что-то от шаманизма. В своей последней выставке в Монголии я нарисовала удаганок и шаманов, то, как они могут с помощью силы мысли перемещаться в пространстве и попасть в другие миры – верхний и нижний. Я считаю, что мы никогда не увидим то, что могут видеть они».

Серии «Птицы из моего сна» и «Встреча в раю» — совершенно новые работы 2018 года, были специально сделаны для выставки в Якутске.

Хочется поблагодарить организаторов и всех, кто принимал участие в организации замечательной выставки, это прекрасный подарок для всех якутян.

Выставка «Параллельные миры» работает до 14 марта и ждет своих посетителей в Арт-галерее «Ургэл».

ТҮНДЭВНЯМ НАЙМАНЧУЛУУН

ХУДОЖНИК, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ МОНГОЛИИ

Художественный Институт Изобразительных Искусств, Улаанбаатар, Монголия

Художник фриланс

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ, ПРЕМИИ

2006 — Выставка “Весна”, акварельная работа “Вода, акварель и я”

2008 — Выставка “Весна”, акварельная работа “Люблю, не люблю, люблю”

2009 — Выставка “Лето: Прекрасная Монголия”, акварельная работа “Тойлогт”

2010 — Выставка “Весна”, акварельная работа “Старик гор”

2012 — Выставка “Лето: Прекрасная Монголия”, акварельная работа “Старуха Буян”

2013 — Выставка Галереи Блю Муун, акварельные работы “Старик гор”, портрет “Ц.Болд”, портрет каллиграфиста Баттөмөр

2013 — Выставка ко дню 8 Марта “Цветы”, акварельные работы “Цветы”, триптих

2014 — Выставка “ Портрет моего друга”, акварельная работа “Баттөмөр”, “Ганхүү”

2014 — Выставка художников Монголии “Лошади Монголии”, работа “Любовь”, Галерея 976

2014 — Выставка художников Монголии, работа “Знакомые люди”, Арт-галерея “Маршал”

2014 — Выставка акварелистов Монголии, организатор и участник

2015 — Совместная выставка акварелистов Монголии, организатор, участвовал с акварелями “Земля кумыса”, “Лошади”, “Пейзаж родного края”

2015 — Совместная выставка учеников художника Б.Пүрэвсүх, организатор, участвовал с акварелями “Старик гор”, портрет Д.Сосорбарам, а также с картиной “Незамёрзшая речка”

2015 — Выставка “Осень”, акварельная работа “Барга өвгөн”

2015 — Выставка “Новые работы”, картина “Гора Ёлын Ам”

2015 — Совместная выставка, посвящённая 70-летию основания художественной школы Монголии, картина “Пейзаж родного края”

2016 — Международная выставка акварели в Канаде, акварельная работа “Барга өвгөн”, персонаж фильма “Аравт”, Гран При

ОРГИЛ ЗОЛБООТӨГӨЛДӨР

ХУДОЖНИЦА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ МОНГОЛИИ

Родилась в 1987 г в Хөвсгөл аймаке, городе Мөрөн, Монголии.

2010 — Художественный Институт Изобразительных Искусств, класс традиционного монгольского рисования, Улаанбаатар, Монголия

2010-2013 — Художественная Школа имени Николая Коперника, Г.Торун, Польша

Рисует в стиле magic-realist, и передаёт тонкий мир сна и предчувствий, а также рисует портреты символы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ, ПРЕМИИ

2007-2017 — Совместная выставка монгольских художников “Весна”, Арт-галерея Союза художников Монголии

2010-2015 — Совместная выставка художников Общества “Монгол зураг”

2012-2017 — Выставка “Новые работы”, Арт-галерея Союза художников Монголии

2012 — Выставка студентов, г.Торун, Польша

2013 — Первая самостоятельная выставка, Пеарл Арт-галерея, Монголия

2013-2017 — Выставка “Женщины Монголии”, Арт-галерея Союза художников Монголии

2013-2017 — Выставка “Алтан бийр” – “Золотая кисть”, Арт-галерея Союза художников Монголии

Начиная с 2013 участвует во всех выставках, проводимых в таких Арт-галереях Монголии, как Арти Коур, Pearl gallery, Bluemoon gallery, 976 art gallery, Best art gallery.

2014 — Выставка работ молодых художников Монголии, Галерея Гранд-арт, ГРАН ПРИ

2015 — Совместная выставка с художницей Ч.Номин и З.Баатарзориг, Арти Коур галерея

2015 — Совместная выставка с художницей Э.Амарзаяа, Bluemoon галерея

2015 — Самостоятельная выставка “Звуки облаков”, Арт галерея 976

2015 — Выставка работ молодых художников Монголии, Галерея Гранд арт, ГРАН ПРИ в номинации “Монгол Зураг”

2016 — Выставка работ молодых художников Монголии, г.Пусан, Южная Корея

2017 — Самостоятельная выставка “Портреты сна и предчувствий”, Бест Арт галерея

2017 — 55-ая художественная Биеннале, г.Пусан, Южная Корея

2017 — Международная выставка MAMF (migrants arirang multicultural festival), Sunsang art hall, Чанвон, Южная Корея

РАБОТЫ-ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГАМ

2010 — Книга “Доктор Айболит”, Эдмон паблишинг

2011-2012 – Книга “Приключения молодой Хулан” (Adventure of Young Khulan), Autor Anne-Camille Souris

2013 — Книга “Госпожа Холлэ”, Эдмон паблишинг

2015 — Книга Жамбал Дашдондог” Өөдөө хаясан чулуу” (Камень, брошенный верх»), Дания

2017 — Книга “Asian scholastic book”, Сказка “Долоон бөхтэй тэмээ” (Верблюд с семью горбами), автор Ж.Дашдондог