Параллельная Якутия: гендер-блендер

Все мы иногда задумаемся над тем, есть ли параллельные миры? И если они существуют, то находятся ли там наши двойники либо все там наоборот?

И поэтому предлагаем вашему вниманию один из вариантов Параллельной Якутии (где все другого пола):

Народные депутаты Параллельной Якутии

Члены правительства Параллельной Якутии:

Сенаторы от Параллельной Якутии:

Депутаты Госдумы Параллельной Якутии

Городские власти Параллельного Якутска

Глава Параллельной Якутии