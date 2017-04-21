Параллельная Якутия: гендер-блендер

Все мы иногда задумаемся над тем, есть ли параллельные миры? И если они существуют, то находятся ли там наши двойники либо все там наоборот?
И поэтому предлагаем вашему вниманию один из вариантов Параллельной Якутии (где все другого пола):
Народные депутаты Параллельной Якутии
Члены правительства Параллельной Якутии:
Сенаторы от Параллельной Якутии:
Депутаты Госдумы Параллельной Якутии
Городские власти Параллельного Якутска
Глава Параллельной Якутииcomments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU