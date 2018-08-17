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Экология
17 августа 2018, 12:12
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Парализованные чайки в Якутии: Птиц накормили хлебом с алкоголем!

11 августа в интернете появилось видео чаек на реке Тукян Верхневилюйского улуса, которые не могли взлететь. Для выяснения причин на место выезжали экологи — информацию о гибели птиц они не подтвердили. Глава Минэкологии Сахамин Афанасьев выразился конкретнее: чайки были пьяны!

«Вскоре эти три чайки улетели. Скорее всего, кто-то накормил их хлебом с алкоголем, поэтому они утратили способность летать», — заявил Афанасьев vecherniy.com.

Специалисты Минэкологии не обнаружили фактов гибели рыб и чаек в Верхневилюйском улусе. Эту информацию также опроверг рабочий, который проживает в этой местности и охраняет понтонный мост.

Источник: http://news.ykt.ru/article/76235
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