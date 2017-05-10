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10 мая 2017, 20:33
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Парад в Нижнем Бестяхе

Прошло уже 72 года со дня Победы Советского народа в ВОВ, но не тускнеет и не стареет память об этом великом событии. Ко Дню Великой Победы во всех наслегах Мегино-Кангаласского улуса прошли праздничные мероприятия и парады. В районном центре поселке Нижний Бестях также состоялся парад по центральной улице до мемориального комплекса памяти ушедших на фронт от Заречных улусов. Именно из причала Нижнего Бестяха на фронт уходили наши герои со всего Заречья.

На мемориале с поздравлениями выступил глава района Николай СТАРОСТИН, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр РОМАНОВ, глава поселка Нижний Бестях Георгий БОР.
На празднике Победы приняло участие более 2000 человек. Помимо непосредственно парада, в этот день в Нижнем Бестяхе проведены и другие мероприятия. Спортивные состязания (перетягивание каната, кросс и т.д.) собрали большое количество как участников, так и зрителей, азартно болеющих за спортсменов. Была организована полевая кухня. Состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности, завершившийся Осуохаем Победы.

Завершился праздник традиционной акцией «Свеча памяти» и салютом.

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Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса.
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