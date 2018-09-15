Парад российского студенчества пройдет в Якутске

15 сентября Северо-Восточный федеральный университет присоединится к Параду российского студенчества. Масштабное посвящение в студенты вуза объединит 4033 первокурсника по всему университету.

«СВФУ – единственный университет на Дальнем Востоке, который будет участвовать в Параде российского студенчества. В этом году посвящение в первокурсники будет отличаться от формата предыдущих праздников. Если ранее мероприятие организовывали студенты старших курсов, то в этом году главными лицами станут первокурсники», – отметил начальник Управления студенческим развитием СВФУ Семен Охлопков.

Студенты головного вуза соберутся на стадионе «Юность», где озвучат клятву первокурсников, хор СВФУ исполнит гимн «Гаудеамус». Всех пришедших на Парад ждет концертная программа, а также телемост городов – участников Парада.

Парад студенчества проходит в России с 2002 года. В состав участников входит всего 47 городов. Программа мероприятия включает в себя посвящение первокурсников в студенты, праздничное шествие студенческих колонн, культурную программу.

Фото с сайта СВФУ