«Папа может, сын поможет!»: в лесу на Покровском тракте установлен социальный баннер

К благотворительной акции «Папа может, сын поможет!» направления «Цветущий Якутск» Года добра присоединилась семья генерального директора МУП «Горснаб» Георгия Гаврильева. Семье Гаврильевых эстафету передал начальник МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Алексей Попов. В рамках акции Георгий Гаврильев вместе с сыном Игорем, учеником 3 «б» класса Саха-Корейской школы, установили в лесном массиве на 21 км Покровского тракта баннер с социальной рекламой «Берегите лес». Баннер установлен в лесном массиве за селом Владимировка, сообщили в пресс-службе мэрии. comments powered by HyperComments

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