Папа, мама, я – энергетиков спортивная семья

Семьи энергетиков Обламских и Грузиных приняли участие в республиканских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», где представили ЯРОО «Электропрофсоюз».

Соревнования спортивных семей проводятся Федерацией профсоюзов Якутии уже не в первый раз, и в этом году свои спортивные умения и навыки продемонстрировали 8 фамилий. Энергетическую отрасль, славящуюся своими трудовыми династиями, представили семьи слесаря района тепловых сетей Якутской ТЭЦ Владимира Обламского и машиниста ГТУ Якутской ГРЭС Сергея Грузина.

Команды были поделены на две категории: семьи с мальчиками и девочками. Соревнования прошли в 3 этапа: туристическая полоса препятствий, настольный теннис и легкая атлетика. Первый, весьма насыщенный этап, по преодолению препятствий с использованием туристского снаряжения прошел в центральном парке культуры и отдыха. Семьи переправлялись по натянутым канатам от одного дерева к другому, перестегивали карабины, транспортировали «пострадавшего». В стенах комплекса «Дохсун» прошел этап настольного тенниса, а завершились соревнования легкоатлетической эстафетой на стадионе «Туймаада».

Энергетики запомнились организаторам не только хорошим результатом, но и яркой заводной группой поддержки. Такой не было у других команд, и это наверняка помогло энергетическим семьям, придав дополнительный положительный заряд на победу.

«Мы очень любим спорт. Вот уже в течение шести лет наш папа принимает участие в эстафетах. Сын Михаил увлекается плаванием, у него второй юношеский разряд. Мы все стараемся поддерживать спортивный образ жизни и рады, что смогли принять участие в этом соревновании. Такие мероприятия хороши тем, что позволяют собраться всей семьей и с интересом провести время», – поделились Сергей Грузин и его супруга Елена Дьяконова.

Владимир и Наталья Обламские в интервью журналистам отметили: «Мы придерживаемся девиза «Жизнь – это движение». Любим спорт, и всей семьей играем в волейбол, посещаем занятия по теннису. Нас вдохновила мама, поскольку она работает инструктором физкультуры в детском саду. Дочка Анастасия разделяет наши интересы и занимается вместе с нами».

По результатам трех этапов состязаний среди семейных команд с девочками Обламские заняли второе место. Им вручили очень нужную для многодетной семьи вещь – кухонный комбайн. «Активная жизненная позиция, спортивные и творческие таланты, но главное – взаимная поддержка и позитивное отношение – характерные черты работников энергетической отрасли республики. Наши участники соревнований показали готовность поддержать друг друга в любой момент, а родители в очередной раз стали примером для детей в стремлении и достижении победы» – отметила в заключении мероприятия заместитель председателя ЯРОО «Электропрофсоюз» Елена Новоселова. Она поблагодарила Грузиных и Обламских за достойное представление профсоюза энергетиков на республиканских соревнованиях и вручила им денежные призы.

Республиканские соревнования семей являлись отборочным этапом Всероссийской спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях также приняли участие семьи от рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, рескома профсоюза работников жизнеобеспечения, ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза и профсоюза работников золотодобывающей промышленности республики «Профзолото».

Справка

Якутская ГРЭС — тепловая электрическая станция с газотурбинными установками, предназначена для электроснабжения жителей Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) (55% населения) и теплоснабжения города Якутска. Установленная электрическая мощность составляет 368 МВт, тепловая – 548 Гкал/час. Является единственной в мире газотурбинной станцией на вечной мерзлоте.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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