«Якутскэнерго» приглашает якутян на консультации

Сегодня, 26 апреля до 16.00 все желающие могут получить ответы на вопросы о технологическом присоединении, приборах учета, порядке расчетов, личном кабинете потребителя, а также о работе в компании и консультации по другим интересующим темам.

В рамках проведения Общереспубликанского дня приема граждан в фойе здания исполнительной дирекции «Якутскэнерго» на ул. Ф. Попова, д. 14, в режиме персонального общения работают специалисты Департамента правового обеспечения, Департамента технологического присоединения, Департамента управления персоналом, Энергосбыта,

Уважаемые жители г. Якутска и гости столицы, мы рады видеть вас и ответить на любые вопросы.