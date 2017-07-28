АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.41
 69.64
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.07.2017, 17:10
Республика
Якутия — в лидерах по развитию сельскохозяйственной кооперации
28.07.2017, 17:03
Происшествия
ПАО «Восточный экспресс банк» наказан за нарушение прав потребителя при выдаче кредита
28.07.2017, 16:55
Происшествия
Опыт и хитрый план не помогли преступнику
28.07.2017, 16:45
Происшествия
Ловкач выкрал дорогой телефон прямо из кармана
28.07.2017, 16:36
Происшествия
Работник банка взял 300 тысяч в кредит на имя клиента
28.07.2017, 16:18
Столица
Китайские школьники приехали в Якутск пообщаться со сверстниками
28.07.2017, 16:10
Общество
Инспекторы ГИМС напомнили детям о правилах безопасности на воде
28.07.2017, 16:00
Общество
В Южной Якутии проведены рейдовые мероприятия
28.07.2017, 15:50
Политика
Айсен Николаев официально вступил в предвыборную гонку
28.07.2017, 15:40
Политика
Директор Якутского речного порта поборется за кресло столичного мэра
28.07.2017, 15:30
Происшествия
Резонанс
Экспертиза выявила признаки умственной отсталости у 19-летней матери, утопившей младенца в общественном туалете
28.07.2017, 15:15
Спорт
На «Гераклиаде» в Москве состоялись соревнования по мас-рестлингу
28.07.2017, 15:05
Происшествия
Молодой парень угнал автомобиль со двора и сжег
28.07.2017, 14:55
Спорт
Юлия Ефимова получит премиальные от правительства Якутии
28.07.2017, 14:40
Общество
Юнармейцы прошли школу спасателей
28.07.2017, 14:30
Общество
Подарок от фей
28.07.2017, 14:20
Столица
В Центральном округе прошел Единый информационный день
28.07.2017, 14:10
Культура & Образование
Цикл ЯГСХА: Новая молочная продукция для жителей республики
28.07.2017, 13:58
Общество
Экстра
Ильинка: Обманутые дольщики «Черов и К» обратились к президенту России
28.07.2017, 13:00
Финансы
Подробно о компенсациях на капремонт  
28.07.2017, 12:45
Общество
Трезвая синергия Севера
28.07.2017, 12:35
Спорт
Чудо на Самсуне
28.07.2017, 12:20
Республика
До Вилюйских и Колымских районов социально-значимые продукты доставлены полностью
28.07.2017, 12:17
Общество
Мороженое по твоей цене на «Ykt Fest 2017» от Индрайвер
28.07.2017, 12:12
Общество
Оленеводы Алданского района обсудили насущные проблемы с комитетом по делам Арктики
28.07.2017, 12:05
Культура & Образование
Приглашаем на творческую смену «Палитра детства»! 
28.07.2017, 11:56
Республика
Позитив
Якутоптторг: Большая половина запланированных продуктов доставлена в улусы
28.07.2017, 11:55
Общество
На старте акции «Поможем вместе!» собрано 308 тысяч рублей
28.07.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Якутская горбольница провела флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме гепатита
28.07.2017, 11:29
Общество
Лучшие водители «Южно-Якутских электросетей»
28.07.2017, 11:18
Столица
«Строим Якутск»: как улучшают и благоустраивают столицу
28.07.2017, 11:09
Столица
В Центральном округе завершено асфальтирование дворовой территории многоквартирных домов
28.07.2017, 11:01
Общество
Сегодня день рождения депутата, мелодиста и журналиста
28.07.2017, 10:55
Республика
Развитию авиатранспортного комплекса республики уделят особое внимание
28.07.2017, 10:45
Происшествия
Посетитель ресторана украл телефон, а потом продолжил застолье
28.07.2017, 10:30
Происшествия
Украл телевизор… бывший супруг
28.07.2017, 10:20
Финансы
Карты «Мир» от Алмазэргиэнбанка расширяют свои функции
28.07.2017, 10:10
Столица
Прямой разговор с заммэра Еленой Кузнецовой
28.07.2017, 10:00
Происшествия
Хотон уже не свеж: Вчера в республике сгорели коровник и гараж
28.07.2017, 9:50
Столица
УК «Солидарность» помогла воспитанникам детского дома «Берегиня»
28.07.2017, 9:40
Культура & Образование
Лагерь «Дружба»: «Cinema Center» — одно из лучших мест для детского отдыха!
28.07.2017, 9:30
Общество
Участник форума «Синергия Севера» откроет теплую автостоянку
28.07.2017, 9:20
Экология
Площадка «Экология Арктики» объединила молодых экологов
28.07.2017, 9:10
Экономика
«Сахаэнерго» продолжает завозить топливо в соответствии с планом
28.07.2017, 9:00
Экономика
В Якутске и в Магане предстоят временные ограничения электроснабжения
28.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 28 июля 2017 г.
28.07.2017, 1:11
Политика
Николая Кульбертинова возвращают в Якутск?
28.07.2017, 1:08
Общество
Некролог
Скончался родной брат главы Якутии Егора Борисова
27.07.2017, 22:33
Желток
Эксклюзив
Позитив
Рейтинг Live: Какую якутскую певицу вы считаете лучшей?
27.07.2017, 20:58
Столица
Жители Губинского округа обсудили предстоящий ремонт своих дворов
27.07.2017, 18:00
Происшествия
Еще одна агрессивная девушка задержана полицейскими
27.07.2017, 17:50
Столица
Ко Дню ВДВ отслужившие в ВДВ и Спецназе приглашаются на бесплатные прыжки с парашютом
27.07.2017, 17:40
Общество
Центр занятости населения и Союз строителей Якутии договорились о сотрудничестве
27.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Синергия Севера глазами участников из других регионов России
27.07.2017, 17:20
Общество
Почти 22 тысячи заявок на гектар подали жители недальневосточных регионов России
27.07.2017, 17:10
Происшествия
Видео
Полицейскими раскрыта серия угонов мотоциклов на Елочке (ВИДЕО)
27.07.2017, 17:00
Происшествия
Ространснадзор проверяет АК «Якутия» после вынужденной посадки самолета
27.07.2017, 16:50
Общество
Повысятся штрафы за расклейку объявлений, листовок и граффити
27.07.2017, 16:40
Спорт
Имена членов команды г. Якутска и штата Орегон (США) по вольной борьбе
27.07.2017, 16:30
Спорт
Видео
Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»
27.07.2017, 16:20
Общество
В Жатае за отопление будут платить в течение отопительного сезона
27.07.2017, 16:10
Экология
Эксклюзив
Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото
27.07.2017, 16:00
Путешествия
Детская школа клуба REAL MADRID приглашает юных футболистов в Турцию
27.07.2017, 15:50
Культура & Образование
С 1 сентября повысится стипендия у студентов рабочих специальностей
27.07.2017, 15:40
Спорт
Видео
Анонс
Анонс турнира с американцами (ВИДЕО)
27.07.2017, 15:30
Желток
Павел Пинигин о победе Василия Стрекаловского: В нашей семье появился еще один «олимпийский» чемпион
27.07.2017, 15:20
Столица
Зажигательное открытие танцевальной смены «Моя Республика»
27.07.2017, 15:10
Происшествия
ГАИ: Типично для Якутска — 17 дорожных аварий за два дня
27.07.2017, 15:00
Экономика
Евгений Чекин посетил молочный комбинат детского питания  
27.07.2017, 14:50
Столица
28 июля в Якутске пройдет Единый информационный день
27.07.2017, 14:40
Происшествия
Внезапный визит руководителя стал роковым для ее зама
27.07.2017, 14:30
Происшествия
В Якутии примут закон о случайной выдаче разрешений на охоту
Архив новостей
Происшествия
28 июля 2017, 17:03
34

ПАО «Восточный экспресс банк» наказан за нарушение прав потребителя при выдаче кредита

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на основании обращения потребителя была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ПАО «Восточный экспресс банк».

При оформлении кредита в Банке потребителю объяснили, что оформление страхования жизни является обязательным, в противном случае возможен отказ в выдаче кредита. Стоимость ежемесячных страховых взносов составила ______рублей. Потребитель обратилась с претензией в Банк с просьбой расторгнуть договор страхования и прекратить удержание страховых взносов. Согласно ответу Банка, в соответствии с условиями присоединения программе страхования, потребитель обязана производить оплату стоимости услуг, которая включает в себя плату за услуги банка и компенсацию страховой премии. Страховая премия за пять лет ее действия оплачена страховой компании, услуги оказаны банком в полном объеме и у банка отсутствуют основания для удовлетворения требований.

В ходе анализа представленных потребителем документов были обнаружены факты введения потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги) ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ:

В соответствии со статьей 958 ГК РФ, потребитель вправе отказаться от договора страхования в любое время.

Пунктом 6 Заявления на присоединение к программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ОАО КБ «Восточный» определено, что действие договора страхования в отношении потребителя может быть досрочно прекращено по его желанию и пункту 5.3.4 Условий страхования по программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей карт ОАО КБ «Восточный» по желанию потребителя возможно досрочно отказаться от его участия в программе добровольного страхования, при этом потребитель должен представить в Банк заявление о досрочном отказе.

Таким образом, потребитель изъявил желание досрочно расторгнуть договор страхования и Банком в нарушение действующего законодательства, а также в несоблюдении собственных условий, отказано потребителю в удовлетворении его требований.

В заявлении на присоединении к программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ОАО КБ «Восточный» имеется условие о компенсации расходов Банка на оплату страховых взносов страховщику, об оплате потребителем один раз в год суммы в размере __________рублей в течении 5 лет, при этом с потребителя ежемесячно удерживаются суммы в размере _________ рублей за услуги только лишь в рамках услуг присоединения банком потребителя к программе добровольного страхования.

Таким образом, потребитель ежемесячно уплачивает непосредственно Банку страховую премию в размере _________рублей за услуги консультирования, сбора, обработки, технической передаче информации и прочего по программе страхования, и ежегодно _________рублей страховую премию страховой компании. При отказе потребителя от данных услуг при расторжении договора страхования, страховые выплаты должны быть прекращены, в том числе ежегодные.

При прекращении выплаты страховых взносов, Банк обязан пересчитать потребителю полную стоимость кредита (далее — ПСК) согласно Указанию Банка России от 13 мая 2008 г. N 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика — физического лица полной стоимости кредита» (утратило силу 01.07.2015) поскольку договор кредитования был заключен в 2011 году. Страховые взносы должны быть исключены из расчетов ПСК при этом процентная ставка должна быть уменьшена, что является положительным моментом для потребителя. Согласно Указанию Банка России №2008-У кредитная организация обязана доводить до заемщика информацию о полной стоимости кредита до заключения кредитного договора и до изменения условий кредитного договора, влекущих изменение полной стоимости кредита, в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания. Данная информация может доводиться до заемщика в проекте кредитного договора (дополнительного соглашения), в документах, направляемых сторонами друг другу в процессе заключения кредитного договора (дополнительного соглашения), иными способами, позволяющими подтвердить факт ознакомления заемщика с указанной информацией и предусматривающими наличие даты и подписи заемщика.

Таким образом, Банк ввел потребителя в заблуждение, и вместо того, чтобы удовлетворить требования потребителя и прекратить договор страхования и пересчитать ПСК, Банк продолжил вводить потребителя в заблуждение отказав ему в удовлетворении его требований, а также не произвел перерасчете ПСК с уменьшением процентной ставки по кредиту и выдачей нового графика погашения. При этом, ПСК должен соответствовать среднерыночному значению полной стоимости потребительского кредита (займа), которое определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа) (статья 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).

Постановлением о назначении наказания по делу об административном правонарушении Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ПАО КБ «Восточный» за вышеуказанные нарушения привлечен к ответственности за нарушение ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ, вследствие чего назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

          В соответствии с частью 2 статьи 14.7 КоАП РФ введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Банк, не согласившись решением надзорного органа, обжаловал действия Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия), Арбитражный суд Амурской области.

Решением Арбитражного суда Амурской области и          постановлением Шестого апелляционного суда постановление о назначении административного наказания в отношении ПАО «Восточный экспресс банк» было признано законным и обоснованным.

В настоящее время Банком исполнено постановление о назначении административного наказания.

Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
26.07.2017, 1:15
Происшествия
Экстра
Кандидата на пост мэра Якутска подозревают в мошенничестве с чужими паспортами — СМИ
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
25.07.2017, 19:52
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада приедет с мастер-классом в Якутск!
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
28.07.2017, 1:08
Общество
Некролог
Скончался родной брат главы Якутии Егора Борисова
26.07.2017, 20:34
Республика
Эксклюзив
Эжанчане: Гордимся своими дедами – героями-белобандитами!
25.07.2017, 0:19
Республика
Эксклюзив
Интрига на выборах главы Нюрбинского улуса
27.07.2017, 16:10
Экология
Эксклюзив
Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
28.07.2017

Молодой парень угнал автомобиль со двора и сжег

Позитив
Республика
28.07.2017

Якутоптторг: Большая половина запланированных продуктов доставлена в улусы

Финансы
28.07.2017

Карты «Мир» от Алмазэргиэнбанка расширяют свои функции

Политика
28.07.2017

Николая Кульбертинова возвращают в Якутск?

Некролог
Общество
28.07.2017

Скончался родной брат главы Якутии Егора Борисова

Эксклюзив Позитив
Желток
27.07.2017

Рейтинг Live: Какую якутскую певицу вы считаете лучшей?

Видео
Спорт
27.07.2017

Во время награждения Василия Стрекаловского якутские болельщики станцевали «Якутяночку»

Эксклюзив
Экология
27.07.2017

Якутский Дерсу Узала. Уникальные фото