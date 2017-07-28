ПАО «Восточный экспресс банк» наказан за нарушение прав потребителя при выдаче кредита

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на основании обращения потребителя была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ПАО «Восточный экспресс банк».

При оформлении кредита в Банке потребителю объяснили, что оформление страхования жизни является обязательным, в противном случае возможен отказ в выдаче кредита. Стоимость ежемесячных страховых взносов составила ______рублей. Потребитель обратилась с претензией в Банк с просьбой расторгнуть договор страхования и прекратить удержание страховых взносов. Согласно ответу Банка, в соответствии с условиями присоединения программе страхования, потребитель обязана производить оплату стоимости услуг, которая включает в себя плату за услуги банка и компенсацию страховой премии. Страховая премия за пять лет ее действия оплачена страховой компании, услуги оказаны банком в полном объеме и у банка отсутствуют основания для удовлетворения требований.

В ходе анализа представленных потребителем документов были обнаружены факты введения потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги) ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ:

В соответствии со статьей 958 ГК РФ, потребитель вправе отказаться от договора страхования в любое время.

Пунктом 6 Заявления на присоединение к программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ОАО КБ «Восточный» определено, что действие договора страхования в отношении потребителя может быть досрочно прекращено по его желанию и пункту 5.3.4 Условий страхования по программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей карт ОАО КБ «Восточный» по желанию потребителя возможно досрочно отказаться от его участия в программе добровольного страхования, при этом потребитель должен представить в Банк заявление о досрочном отказе.

Таким образом, потребитель изъявил желание досрочно расторгнуть договор страхования и Банком в нарушение действующего законодательства, а также в несоблюдении собственных условий, отказано потребителю в удовлетворении его требований.

В заявлении на присоединении к программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ОАО КБ «Восточный» имеется условие о компенсации расходов Банка на оплату страховых взносов страховщику, об оплате потребителем один раз в год суммы в размере __________рублей в течении 5 лет, при этом с потребителя ежемесячно удерживаются суммы в размере _________ рублей за услуги только лишь в рамках услуг присоединения банком потребителя к программе добровольного страхования.

Таким образом, потребитель ежемесячно уплачивает непосредственно Банку страховую премию в размере _________рублей за услуги консультирования, сбора, обработки, технической передаче информации и прочего по программе страхования, и ежегодно _________рублей страховую премию страховой компании. При отказе потребителя от данных услуг при расторжении договора страхования, страховые выплаты должны быть прекращены, в том числе ежегодные.

При прекращении выплаты страховых взносов, Банк обязан пересчитать потребителю полную стоимость кредита (далее — ПСК) согласно Указанию Банка России от 13 мая 2008 г. N 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика — физического лица полной стоимости кредита» (утратило силу 01.07.2015) поскольку договор кредитования был заключен в 2011 году. Страховые взносы должны быть исключены из расчетов ПСК при этом процентная ставка должна быть уменьшена, что является положительным моментом для потребителя. Согласно Указанию Банка России №2008-У кредитная организация обязана доводить до заемщика информацию о полной стоимости кредита до заключения кредитного договора и до изменения условий кредитного договора, влекущих изменение полной стоимости кредита, в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания. Данная информация может доводиться до заемщика в проекте кредитного договора (дополнительного соглашения), в документах, направляемых сторонами друг другу в процессе заключения кредитного договора (дополнительного соглашения), иными способами, позволяющими подтвердить факт ознакомления заемщика с указанной информацией и предусматривающими наличие даты и подписи заемщика.

Таким образом, Банк ввел потребителя в заблуждение, и вместо того, чтобы удовлетворить требования потребителя и прекратить договор страхования и пересчитать ПСК, Банк продолжил вводить потребителя в заблуждение отказав ему в удовлетворении его требований, а также не произвел перерасчете ПСК с уменьшением процентной ставки по кредиту и выдачей нового графика погашения. При этом, ПСК должен соответствовать среднерыночному значению полной стоимости потребительского кредита (займа), которое определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа) (статья 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).

Постановлением о назначении наказания по делу об административном правонарушении Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ПАО КБ «Восточный» за вышеуказанные нарушения привлечен к ответственности за нарушение ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ, вследствие чего назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 14.7 КоАП РФ введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Банк, не согласившись решением надзорного органа, обжаловал действия Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия), Арбитражный суд Амурской области.

Решением Арбитражного суда Амурской области и постановлением Шестого апелляционного суда постановление о назначении административного наказания в отношении ПАО «Восточный экспресс банк» было признано законным и обоснованным.

В настоящее время Банком исполнено постановление о назначении административного наказания.

Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru