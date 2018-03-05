АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-25
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.10
 70.17
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.03.2018, 22:45
Спорт
Позитив
Неожиданная победа «Чысхаана» на кубке России
05.03.2018, 21:16
Столица
Начался прием заявок на гранты главы города Якутска
05.03.2018, 21:14
Столица
Поддержим Якутск во Всероссийском конкурсе социальной рекламы!
05.03.2018, 21:12
Общество
Ради чего собирались общественники на Гражданский форум в Амге
05.03.2018, 21:10
Республика
В честь прекрасных дам!!!
05.03.2018, 21:08
Политика
5 марта заявлены три участника праймериз «Единой России»
05.03.2018, 18:10
Столица
В Мархе произойдет историческое событие:
05.03.2018, 18:00
История
Памятный камень воинам-якутянам на Московской горе станет первым в аллее памяти
05.03.2018, 17:55
Общество
6 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
05.03.2018, 17:45
Общество
Как будут работать кассы «Энергосбыт» в праздники
05.03.2018, 17:37
Происшествия
Операция «Нетрезвый водитель»: лишение прав, уголовные дела и штрафы
05.03.2018, 17:20
Общество
«Камелёк» — лучшие подарки для женщин
05.03.2018, 17:10
Республика
Лесные пожарные Нюрбинского улуса отпраздновали новоселье
05.03.2018, 17:00
Культура & Образование
Медколледж принял республиканскую научно-практическую конференцию
05.03.2018, 16:50
Столица
Выбери проект общественного пространства Якутска
05.03.2018, 16:38
Общество
Школьники познакомились с работой Госавтоинспекции
05.03.2018, 16:25
Спорт
В Якутске пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Главы Якутии 
05.03.2018, 16:12
Общество
Выходец из Якутии возглавил крупную угольную компанию
05.03.2018, 16:01
Происшествия
В Якутске водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
05.03.2018, 15:55
Культура & Образование
В Якутске почтили память Алексея Кулаковского
05.03.2018, 15:40
Культура & Образование
В Якутске пройдет Математический праздник
05.03.2018, 15:25
Происшествия
Резонанс
Смерть детей от угарного газа в Хаптагае: возбуждено уголовное дело
05.03.2018, 15:18
Культура & Образование
Музыкальному проекту «Таптал долгуна» — 5 лет
05.03.2018, 15:05
Культура & Образование
Интервью
Телеканал «Россия 24» выпустил репортаж о Якутии «Достояние республики»
05.03.2018, 14:55
Происшествия
В Амгинском районе табун лошадей стал причиной ДТП
05.03.2018, 14:45
Происшествия
Доверчивый сельчанин, приехав в город, лишился мешка мяса и личных вещей
05.03.2018, 14:35
Спорт
В Алдане открылся новый зал для занятий киокусинкай каратэ
05.03.2018, 14:20
Столица
В Якутск прибыла «королева русского меха» Ирина Крутикова
05.03.2018, 14:05
Культура & Образование
Объявлены лауреаты «Оскара»
05.03.2018, 13:55
Общество
Избиратели смогут оплатить задолженность за воду без пени
05.03.2018, 13:42
Желток
Эксклюзив
Названа истинная причина аренды внедорожника для спикера Саввинова
05.03.2018, 13:40
Спорт
Единственную золотую медаль на мемориале Дмитриева принес Якутии Максим Толмачев
05.03.2018, 13:25
Происшествия
За сутки в Якутии раскрыты две кражи
05.03.2018, 13:14
Общество
Акция «Доброе сердце» для Харыстааны Спиридоновой
05.03.2018, 13:10
Происшествия
Избивший контролера в гипермаркете пойдет под суд
05.03.2018, 13:00
Общество
Епархия снимет ролики о православных якутянах
05.03.2018, 12:50
Общество
Что делать при пожаре?
05.03.2018, 12:40
Общество
Чемпиону гонок на оленьих упряжках Михаил Гуляев вручил эксклюзивный карабин «Тигр»
05.03.2018, 12:20
Политика
Айхал Габышев: «Весь 21 век пройдёт под знаком наших ярких побед»
05.03.2018, 12:10
Столица
Анонс
Якутск отпразднует День воссоединения Крыма с Россией
05.03.2018, 12:00
Политика
Эксклюзив
«Справедливая Россия» предлагает законодательно закрепить квоты на рабочие места для жителей Якутии
05.03.2018, 11:50
Общество
Угледобывающее предприятие планирует привлекать туристов в Якутию
05.03.2018, 11:40
Общество
5 марта — акция «Благодарность матери»
05.03.2018, 11:30
Культура & Образование
Частные школы помогут решить нехватку учебных мест
05.03.2018, 11:20
Культура & Образование
В Национальной библиотеке презентовали книги о жизни и творчестве Марка Жиркова
05.03.2018, 11:10
Общество
Начинающие предприниматели встретились на семинаре
05.03.2018, 11:00
Происшествия
Прокуратура проверила, почему были отключены от электричества села в Чурапчинском улусе
05.03.2018, 10:59
Политика
Резонанс
Гордума объяснила, зачем арендовать внедорожник для спикера
05.03.2018, 10:50
Общество
Резонанс
Департамент ветеринарии: в пункте передержки животных чумы нет
05.03.2018, 10:40
Происшествия
Мошенница из Якутска «заработала» себе 770 тысяч рублей
05.03.2018, 10:30
Общество
Якутия побывала на Международном форуме труда
05.03.2018, 10:20
Культура & Образование
Город будущего: в Якутске наградили школьников-победителей конкурса «Якутск-2050»
05.03.2018, 10:10
Происшествия
В чайных пакетиках оказался наркотик
05.03.2018, 10:00
Общество
Выезд на лёд в несанкционированных местах запрещен!
05.03.2018, 9:50
Происшествия
Пожарные спасли дачу
05.03.2018, 9:40
Культура & Образование
В Якутии продолжают воспитывать патриотов
05.03.2018, 9:30
Общество
Услышите сирены — сохраняйте спокойствие
05.03.2018, 9:20
Культура & Образование
Выйдет в свет книга о дочерях Максима Кировича Аммосова
05.03.2018, 9:12
Красота & Здоровье
Ветераны ощутили воплощение в жизнь указа «О вежливом здравоохранении»
05.03.2018, 9:00
Культура & Образование
Названы имена победителей конкурса «Палитра танца»
05.03.2018, 8:00
Культура & Образование
Видео
Якутский самородок поет о любви!
05.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 5 марта 2018
05.03.2018, 3:09
Общество
Видео
Афанасий Алексеев – человек-Совесть
05.03.2018, 3:01
Республика
Скандал
Скандал между администрацией и депутатами Усть-Алданского улуса — СМИ
05.03.2018, 2:27
Спорт
«Золото» напоследок: Максим Толмачев стал обладателем комплекта медалей Дмитриевского турнира
05.03.2018, 1:50
Экономика
На федеральном «правительственном часе» обсуждалась тема устранения «цифрового неравенства»
05.03.2018, 1:32
Футуролог
Эксклюзив
Сталин лично приказал расстрелять Пепеляева
05.03.2018, 1:07
Происшествия
Экстра
В Хаптагае от угара умерли двое детей, третий в реанимации
05.03.2018, 0:50
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
04.03.2018, 23:04
Красота & Здоровье
SOS
Фельдшеру скорой помощи срочно нужна помощь доноров крови
04.03.2018, 19:02
Общество
Эксклюзив
Фоторепортаж с самого красочного северного парада
04.03.2018, 17:02
Происшествия
В Якутске на «зебре» сбили внучку и бабушку
Архив новостей
История
5 марта 2018, 18:00
251

Памятный камень воинам-якутянам на Московской горе станет первым в аллее памяти

3 марта представители постпредства Якутии, якутского землячества в Москве, гости из далекого Намского улуса, ветераны-якутяне, проживающие в Москве, а также якутские студенты приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Ржевской битвы и освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. Делегацию якутян возглавил и.о.постпреда республики в Москве Юрий Заболев.

Дата 75-летия окончания Ржевской битвы близка сердцу многих якутян. В рядах сибирских дивизий под Ржевом сражались бойцы из Якутии. Более 400 из них погибло. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе кровопролитной битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек. Победа СССР в Ржевской битве отвела от Москвы опасность нового наступления немецко-фашистских захватчиков. Первым пунктом пребывания якутской делегации на Ржевской земле стал Обелиск в честь воинов Красной армии в деревне Кокошкино Ржевского района Тверской области. Здесь состоялся митинг с участием первых лиц региона, руководителей местной епархии, представителей волонтерских организаций и поисковых отрядов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что 75 лет назад победа под Ржевом сохранила столицу от вторжения немецко-фашистских захватчиков.

«Мы всегда должны помнить подвиг наших великих предков, которые героически сражались, чтобы мы с вами могли жить и трудиться на благо Отечества», — сказал епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Юрий Заболев сделал акцент на важности этих мероприятий для многих якутян, среди которых — дети, внуки и правнуки тех погибших бойцов, имена которых уже известны благодаря поисковым отрядам и работе историков.  В честь многолетнего сотрудничества Якутии и Тверской обрасти в деле увековечивания памяти доблестных воинов, Юрий Заболев вручил юбилейные знаки «385 лет Якутия с Россией»  Главе Ржевского района Валерию Румянцеву, его заместителю Василию Запорожцеву, Главе сельского поселения «Победа» Евгению Тарасевичу, и.о.Главы Администрации Зубцовского района Антону Мельнику  и Главе города Зубцов Федору Овчаренко.

Представители якутской делегации и жители Ржевского района почтили память павших героев в кровопролитной битве на Ржевском рубеже у мемориалу воинам-якутянам в деревне Филькино. Этот мемориал вместе с часовней в честь Николая Чудотворца был возведен в 1994 году. С тех пор сюда приезжают многие якутяне, чтобы поклониться подвигу якутского солдата, всех бойцов Красной армии.

Делегация из Якутии по традиции посетила Мемориал воинской славы на Московской горе в городе Зубцове. На его плитах увековечены имена 110 якутян, не вернувшихся с полей сражений. 23 августа прошлого года, в 75-ю годовщину со дня освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков здесь был торжественно открыт памятный камень воинам-якутянам, павшим в боях в составе 326 стрелковой дивизии. Сегодня этот памятный камень является напоминанием о подвигах якутян, вместе с представителями других народов СССР отстоявших независимость нашей Родины. В знаменательную дату  75-летия окончания Ржевской битвы и освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков представители области заявили, это памятный камень воинам-якутянам, установленный на Московской горе, станет первым в аллее памяти воинов из регионов, отстаивавших рубежи Родины на Тверской земле.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.02.2018, 1:01
Желток
Эксклюзив
Позитив
Видео: Как иностранцы пытаются повторить снежные ресницы
04.03.2018, 12:50
Республика
Позитив
Якутский бычок идет на рекорд
27.02.2018, 11:11
Общество
Резонанс
Сюрпризы от Малахова: ДНК-тест установил возможное родство Ирины Павлуцкой и Никиты Хона
28.02.2018, 0:36
Республика
Семикнижье духовного достояния сунтарцев
02.03.2018, 13:42
Общество
Избраны президент и Президиум Академии наук Якутии
02.03.2018, 13:30
Футуролог
На досуге: как развлекаются знаки зодиака
04.03.2018, 13:13
Красота & Здоровье
Фотофакт
Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились
27.02.2018, 21:10
Общество
Якутия ожидает снижения цен
28.02.2018, 23:34
Красота & Здоровье
Резонанс
Опровержение министерства здравоохранения Якутии
28.02.2018, 17:30
Экономика
В Якутске снизится цена на бензин
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Неожиданная победа «Чысхаана» на кубке России Позитив
Спорт
05.03.2018

Неожиданная победа «Чысхаана» на кубке России

Общество
05.03.2018

Ради чего собирались общественники на Гражданский форум в Амге

Эксклюзив
Политика
05.03.2018

«Справедливая Россия» предлагает законодательно закрепить квоты на рабочие места для жителей Якутии

Резонанс
Политика
05.03.2018

Гордума объяснила, зачем арендовать внедорожник для спикера

Скандал
Республика
05.03.2018

Скандал между администрацией и депутатами Усть-Алданского улуса — СМИ

Спорт
05.03.2018

«Золото» напоследок: Максим Толмачев стал обладателем комплекта медалей Дмитриевского турнира

Экономика
05.03.2018

На федеральном «правительственном часе» обсуждалась тема устранения «цифрового неравенства»

Экстра
Происшествия
05.03.2018

В Хаптагае от угара умерли двое детей, третий в реанимации