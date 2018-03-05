Памятный камень воинам-якутянам на Московской горе станет первым в аллее памяти

3 марта представители постпредства Якутии, якутского землячества в Москве, гости из далекого Намского улуса, ветераны-якутяне, проживающие в Москве, а также якутские студенты приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Ржевской битвы и освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. Делегацию якутян возглавил и.о.постпреда республики в Москве Юрий Заболев.

Дата 75-летия окончания Ржевской битвы близка сердцу многих якутян. В рядах сибирских дивизий под Ржевом сражались бойцы из Якутии. Более 400 из них погибло. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе кровопролитной битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек. Победа СССР в Ржевской битве отвела от Москвы опасность нового наступления немецко-фашистских захватчиков. Первым пунктом пребывания якутской делегации на Ржевской земле стал Обелиск в честь воинов Красной армии в деревне Кокошкино Ржевского района Тверской области. Здесь состоялся митинг с участием первых лиц региона, руководителей местной епархии, представителей волонтерских организаций и поисковых отрядов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что 75 лет назад победа под Ржевом сохранила столицу от вторжения немецко-фашистских захватчиков.

«Мы всегда должны помнить подвиг наших великих предков, которые героически сражались, чтобы мы с вами могли жить и трудиться на благо Отечества», — сказал епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Юрий Заболев сделал акцент на важности этих мероприятий для многих якутян, среди которых — дети, внуки и правнуки тех погибших бойцов, имена которых уже известны благодаря поисковым отрядам и работе историков. В честь многолетнего сотрудничества Якутии и Тверской обрасти в деле увековечивания памяти доблестных воинов, Юрий Заболев вручил юбилейные знаки «385 лет Якутия с Россией» Главе Ржевского района Валерию Румянцеву, его заместителю Василию Запорожцеву, Главе сельского поселения «Победа» Евгению Тарасевичу, и.о.Главы Администрации Зубцовского района Антону Мельнику и Главе города Зубцов Федору Овчаренко.

Представители якутской делегации и жители Ржевского района почтили память павших героев в кровопролитной битве на Ржевском рубеже у мемориалу воинам-якутянам в деревне Филькино. Этот мемориал вместе с часовней в честь Николая Чудотворца был возведен в 1994 году. С тех пор сюда приезжают многие якутяне, чтобы поклониться подвигу якутского солдата, всех бойцов Красной армии.

Делегация из Якутии по традиции посетила Мемориал воинской славы на Московской горе в городе Зубцове. На его плитах увековечены имена 110 якутян, не вернувшихся с полей сражений. 23 августа прошлого года, в 75-ю годовщину со дня освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков здесь был торжественно открыт памятный камень воинам-якутянам, павшим в боях в составе 326 стрелковой дивизии. Сегодня этот памятный камень является напоминанием о подвигах якутян, вместе с представителями других народов СССР отстоявших независимость нашей Родины. В знаменательную дату 75-летия окончания Ржевской битвы и освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков представители области заявили, это памятный камень воинам-якутянам, установленный на Московской горе, станет первым в аллее памяти воинов из регионов, отстаивавших рубежи Родины на Тверской земле.