Памятные знаки «385 лет Якутия с Россией» вручены Владиславу Чернушенко и Ольге Хомовой

Юбилейные памятные знаки «385-лет Якутия с Россией» были вручены российскому дирижёру, хормейстеру и музыкальному педагогу, народному артисту СССР Владиславу Чернушенко и генеральному директору Государственной академической капеллы Ольге Хомовой.

В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге 11 декабря в Государственной академической капелле состоялась церемония награждения юбилейный памятными медалями «385-лет Якутия с Россией» за выдающийся вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области музыкального искусства дирижёра, хормейстера и музыкального педагога, народного артиста СССР Владислава Чернушенко и такая же награда была передана генеральному директору Санкт-Петербургской Государственной академической капеллы Ольге Хомовой.

Награду легендарном дирижёру Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владиславу Александровичу Чернушенко вручил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин. На церемонии присутствовали и давние партнёры Капеллы — представители Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко: генеральный директор Туйаара Пестрякова, художественный руководитель Наталья Базалева, а также заместитель генерального директора по развитию Государственной академической капеллы Фёдор Романов.

Владислав Александрович Чернушенко тепло встретил дорогих гостей из Якутии и вспомнил свое посещение нашей республики, когда впервые услышал хор «Соловушка» из города Нерюнгри: «Это совершенно непостижимо, когда хор вышел на сцену и спел, то у меня и моих артистов это вызвало удивление, ведь это действительно непостижимо, узнаешь Россию, начинаешь понимать, что это такое».

Сам Владислав Чернушенко — один из крупнейших современных русских музыкантов. Его дирижёрский талант проявляется многогранно и одинаково ярко в хоровом, оркестровом и оперном исполнительстве. Он — житель блокадного Ленинграда, учился в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, с которой связан судьбой. Под руководством Владислава Чернушенко репертуар Капеллы вновь обрел традиционное для ведущего русского хора богатство и многообразие. В него вошли произведения крупных вокально-инструментальных форм – оратории, кантаты, мессы, оперы в концертном исполнении, сольные программы из сочинений западноевропейских и отечественных композиторов разных эпох и стилей, произведения современных русских композиторов. Особое место в репертуаре хора в последние два десятилетия занимает музыка Георгия Свиридова.

После торжественного вручения известному дирижёру Санкт-Петербурга и мирового музыкального сообщества Владиславу Александровичу Чернушенко почётного знака Республики Саха (Якутия) «385-лет Якутия с Россией» обсуждались перспективы сотрудничества с коллективами Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко.

«Поражаешься трудоспособности этого человека, его настойчивости и профессионализму. Поддержка Государственной капеллы Санкт-Петербурга очень значима для нас. Коллектив капеллы выступил перед якутянами в 2014 году и с этого времени связи расширяются и это очень важно для нового коллектива хора Государственной филармонии Якутии, который появился только в этом году. Благодаря нашей дружбе удалось провести концерт мастеров Якутии «Люблю тебя, Петра творение!» в самом центре Санкт-Петербурга, в здании Государственной академической капеллы возле Зимнего Дворца. Владислав Андреевич пообещал содействие в повышении квалификации наших артистов хора, и мы предварительно договорились вновь встретить его у себя в Якутии в мае 2018 года, возможно, в День славянской письменности и культуры, в рамках общероссийской акции праздника хоровой музыки», — отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин.

Заместитель генерального директора по развитию Государственной академической капеллы Фёдор Романов выразил готовность оказать содействие в организации дальнейшего сотрудничества с Якутией, и в завершение встречи ему был передан Юбилейный памятный знак «385-лет Якутия с Россией» для директора Государственной академической капеллы Ольги Сергеевны Хомовой, которая всегда поддерживает организацию гастрольных выступлений творческих коллективов Республики Саха (Якутия).