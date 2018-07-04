Памятник ветеранам боевых действий увековечит память о воинах-интернационалистах

Российский союз ветеранов Афганистана, Общество инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ, Организация ветеранов войск правопорядка, Боевое братство, 1 июля, в День ветеранов боевых действий провели торжественную закладку строительства памятника «Ветеранам боевых действий Республики Саха (Якутия)». До конца этого года строительство памятника должно быть завершено.

В мероприятии приняли участие председатель Якутской городской думы Александр Саввинов, врио главы города Якутска Дмитрий Садовников, народный депутат Игорь Никитин, руководитель исполкома ЯРО ОНФ Валерий Лютый и другие.