Российский союз ветеранов Афганистана, Общество инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ, Организация ветеранов войск правопорядка, Боевое братство, 1 июля, в День ветеранов боевых действий провели торжественную закладку строительства памятника «Ветеранам боевых действий Республики Саха (Якутия)». До конца этого года строительство памятника должно быть завершено.
В мероприятии приняли участие председатель Якутской городской думы Александр Саввинов, врио главы города Якутска Дмитрий Садовников, народный депутат Игорь Никитин, руководитель исполкома ЯРО ОНФ Валерий Лютый и другие.
«25 тысяч советских и российских солдат отдали свои жизни во время исполнения служебного долга в разных точках земного шара. Россия, участвовали в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Наша страна выполняла международные обязательства, оказывала военную помощь союзникам, защищала свои национальные интересы, в рядах тех, кто был верен присяге и принимал участие в военных конфликтах были и якутяне, многие из них отмечены орденами и медалями. Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к подвигу своего народа, равняется на лучших его представителей, учится на героических примерах. Памятник ветеранам боевых действий увековечит память о воинах-интернационалистах. Вдали от Родины они защищали интересы Отечества. Важно сохранить память об этом и передать ее от поколения к поколению», -отметил Александр Саввинов.
Во всех городах Великой России есть памятники и памятные знаки и обелиски…..здесь об этом свистели более 25 лет…проснулись…к выборам пиаряться…ничего дальше не будет..так и останется камень лежать…
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