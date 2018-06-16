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16 июня 2018, 15:31
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Памятник легендарному трактору «Сталинец — 60» установлен в Якутске

Памятники легендарному трактору «Сталинец — 60» Челябинского тракторного завода и локомобилю П-25 Херсонского завода сельскохозяйственного машиностроения имени Г.И. Петровского установлены в Якутске 15 июня.
Якутские коммунальщики в день своего 15-летнего юбилея решили таким образом преподнести свой подарок горожанам. Новый монумент установлен перед административным зданием ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Трактор и локомобиль были найдены в прошлом году на острове Еловский Олекминского района. Разумеется, техника была в негодном состоянии, но работники ЖКХ решили увековечить память уникальным советским машинам. Старое оборудование было полностью отреставрировано и покрашено.
По информации работников ЖКХ, техника была доставлена в Якутск в марте. «Локомобиль и трактор отреставрированы работниками филиала «Коммункомплектация». Якутяне должны знать, что благодаря этим машинам, на которых в довоенное время доставили продукты и горючее, и помогающим населению в послевоенное время на сельхозполях, сотни людей были спасены от холода и голода», — пояснили в ГУП «ЖКХ РС (Я)».
В 1936 году труднейший экзамен выдержали тракторы, приняв участие в двух грандиозных экспедициях: «Снежный поход» — пройдя две тысячи километров по суровой февральской Якутии при температуре минус 50 градусов, и Памирский переход на высоте 4 тысячи метров в Туркестанском военном округе.
Экспедиция в Якутии началась в феврале 1936 года, пишет «Южноуральская панорама», основываясь на архивные материалы Челябинского тракторного завода.
За несколько месяцев до этого караван судов двигался по Северному морскому пути с жизненно важным грузом для таежного региона. Однако погода подготовила неприятный сюрприз: реку Лену сковал коварный лед, и караван оказался заперт во льдах. Множество поселков могли остаться без хлеба, муки, консервов и сахара. Необходимо было спасти ценнейший груз. Но как до него добраться? Дорог нет, мороз трескучий, столбик термометра в тех краях опускался до -50 градусов.
Помощь пришла из Челябинска, куда пришла телеграмма: «Сверхсрочно. Правительственная. Директору Челябинского тракторного завода. Во льдах реки Лены замерз караван судов с жизненным грузом Якутии. Севморпуть организует экспедицию спасения и вывоз грузов тракторами «Сталинец». Нуждается технической помощи завода. Путь в очень тяжелых условиях — 2 000 километров. Молнируйте решение».
Около двухсот челябинцев сразу же вызвались спасти замерзший караван. Однако выбрали лишь троих смельчаков: молодого инженера Василия Козлова и двух механизаторов — Ивана Дудко и Ивана Складчикова. Вскоре они уже мчались дальневосточным экспрессом в Большой Невер.
Тем временем была организована расширенная эвакуационная группа из рабочих и комсомольцев. Всем вместе предстояло пройти несколько тысяч километров на тракторах, развитие которых немногим позже сделало «Сталинец» лучшей машиной этого класса.
В музее ЧТЗ сохранились уникальные материалы, красноречиво свидетельствующие о тех героических днях. В начале февраля 1936 года начальник экспедиции И. Абрамович телеграфировал в Челябинск: «Стартовали 4 февраля в 11 часов. Первый день в горах тракторы без шпор прошли 16 километров, надели шпоры — прошли 50. На каждом тракторе от 19 до 22 тонн груза. Хорошо взяли один из труднейших перевалов «Путак», где «сталинец» никогда не брал больше 9 тонн. Моторы в отличном состоянии. Товарищи Складчиков, Дудко и Козлов работают не покладая рук…12 февраля двигались при буране. Дороги не видно. По пути оказываем помощь, вытаскиваем застрявшие машины. Идем днем и ночью… Встречаем на пути замороженные грузовые машины… Наши тракторы не боятся 50-60 градусов холода».
3 марта 1936 года экспедиция финишировала в Якутске. Сюда колонна тракторов доставила 115 тонн груза — муку, сахар, промтовары, горючее, локомобиль и оборудование для электростанции. Путь в 1700 километров ее участники прошли за 16 ходовых дней. Все тракторы были в исправности, грузы в целости, а люди здоровы.
Так завершился беспрецедентный «снежный поход», который спас жителей северного региона от холода и голода. И убедительно продемонстрировал, что тракторы с маркой «ЧТЗ» могут работать в самых трудных и суровых условиях.

Действительно, роль «Сталинца — 60» в то тяжелое время была огромна. Нам удалось пообщаться с олекминчанином Петром Иннокентьевичем Сухановым, который одним из первых опробовал челябинский трактор. В 1943 году, тогда Петру Иннокентьевичу было всего 14 лет (!), его назначили бригадиром колхоза. На плечи подростка была возложена большая ответственность по заготовке зерна, сена.
Первый колесный трактор Харьковского тракторного завода появился в районе в 1954 году. До этого якутяне заготавливали сено, пахали землю, сеяли зерно вручную, с помощью лошади. Появление первого трактора было настоящим прорывом, но, как вспоминает Петр Иннокентьевич, харьковской технике не хватало мощности. Через два года в районе появился первый «Сталинец — 60» Челябинского тракторного завода.

— Он мощный был, 60 сил, вот на нем я и пахал, культивировал, сеял. В то время вышло решение правительства из Москвы – поднять целину. Вот я на этом тракторе начал корчевать поля в Саньяхтахе. Работа была трудоемкая, на обработку поля в 50 га уходило два года. Когда работу закончил в Саньяхтахе, трактор перевезли на Еловский остров. Там же культивировал поля под угодья. Запчасти было трудно достать, поэтому сломанные запчасти подделывали и ставили обратно. На Еловском острове «Сталинец-60» и закончил свою работу. Я его привел в порядок и оставил на острове, как памятник, — рассказывает Петр Иннокентьевич.

Именно этот трактор, на котором работал Петр Суханов, якутские коммунальщики привели в порядок и установили в Якутске.

Справка:
1 июня 1933 года из заводских ворот вышли первые челябинские машины. Это были гусеничные тракторы «Сталинец-60» (С-60) мощностью 60 лошадиных сил, работающие на лигроиновом топливе. Со дня пуска Челябинский тракторный остается основным производителем мощных гусеничных тракторов в России. Везде, где решались задачи государственного значения, где проходил передний край битвы за новое, работали и работают машины ЧТЗ.
В мае 1937 года на Всемирной выставке в Париже челябинский трактор был отмечен высшей наградой — дипломом «Гран-при». В этом же году был начат серийный выпуск трактора «Сталинец-65» (С-65) мощностью 65 лошадиных сил с дизельным двигателем. ЧТЗ стал пионером советского тракторного дизелестроения.
Херсонский завод им. Петровского изготовил три образца локомобилей сельскохозяйственного типа мощностью в 20-25 лошадиных сил. Работали эти локомобили на перегретом паре, а кузов был цельносварным.

Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)» по материалам газеты «Южноуральская панорама Онлайн»
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