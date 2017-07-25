АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
18
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.66
 69.47
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2017, 11:20
Республика
О паводкоопасной ситуации в населенных пунктах и гидрологической обстановке на реках Якутии
25.07.2017, 11:10
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленском районе
25.07.2017, 11:00
Происшествия
ФСБ завершила обыски в «АЛРОСА»
25.07.2017, 10:50
Происшествия
При участии сил федерального резерва ликвидировано 13 лесных пожаров в Якутии
25.07.2017, 10:40
Столица
Стрит-арт: Художник Илья Вышкварок рисует картины на зданиях Якутска
25.07.2017, 10:30
Столица
Губинский округ стал победителем городского фестиваля «Летний позитив — 2017»
25.07.2017, 10:20
Путешествия
Памятка для туристов
25.07.2017, 10:10
Происшествия
В Якутске на месте пожара обнаружены тела двух человек
25.07.2017, 10:00
Спорт
«Еланка-2017» — в числе популярных российских летних фестивалей спорта и туризма
25.07.2017, 9:50
Происшествия
В Якутске будут проведены учения
25.07.2017, 9:40
Происшествия
Гражданин КНР пытался вывезти за границу чагу
25.07.2017, 9:30
Финансы
Вопрос-ответ по капремонту
25.07.2017, 9:20
Культура & Образование
Студентке СВФУ присвоили звание международного гроссмейстера по шашкам
25.07.2017, 9:10
Общество
Якутян приглашают на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения
25.07.2017, 7:53
Происшествия
В Нерюнгри произошел пожар
25.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 25 июля 2017 г.
25.07.2017, 0:44
Общество
Сегодня день рождения молодежного лидера и журналистов
25.07.2017, 0:25
Столица
В Якутске стартовал «Форсайт — флот 2017»
25.07.2017, 0:19
Республика
Эксклюзив
Интрига на выборах главы Нюрбинского улуса
24.07.2017, 22:47
Республика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
24.07.2017, 21:47
Финансы
Алмазэргиэнбанк принял участие в РАТОП
24.07.2017, 18:25
Политика
На выборах 10 сентября в Якутии будут использоваться протокола c QR- кодом
24.07.2017, 18:04
Происшествия
Разыскивается по подозрению в совершении тяжкого преступления
24.07.2017, 18:01
Экология
Экстра
Эколог-общественник о странной ситуации при контроле ниобия на Томторском месторождении
24.07.2017, 17:55
Общество
УФСИН закупает квашеную капусту на 1,7 млн рублей
24.07.2017, 17:45
Республика
Первое производство официально открыли на площадке ТОР «Кангалассы»
24.07.2017, 17:30
Общество
Александр Прокопьев: В Госдуму внесут законопроект о реабилитационном сертификате
24.07.2017, 17:20
Происшествия
Жительница Сунтарского района напала на двух полицейских
24.07.2017, 17:10
Экология
700 тысяч личинок пеляди выпустили в бассейн Вилюйского водохранилища Якутии
24.07.2017, 17:02
Столица
Экстра
В ряду кандидатов на пост мэра Якутска убыло
24.07.2017, 17:00
Происшествия
Руководитель нерюнгринского предприятия пытался уйти от налогов
24.07.2017, 16:45
Происшествия
Суд постановил провести экспертизу домов отдыха на Лямпушке
24.07.2017, 16:30
Общество
В Якутии после укусов клещей за медицинской помощью обратились 38 человек
24.07.2017, 16:20
Столица
Активная молодежь Якутска провела работы по благоустройству
24.07.2017, 16:10
Происшествия
Задержан грешник, укравший велосипед у прихожанки
24.07.2017, 16:00
Происшествия
Житель Ленска выращивал в теплице дикорастущую коноплю
24.07.2017, 15:50
Экология
Ассенизаторы продолжают сливать в реку отходы
24.07.2017, 15:40
Происшествия
Гидрологи: уровень воды в реке Лене начал снижаться
24.07.2017, 15:30
Столица
Дожди в Якутске будут идти всю неделю
24.07.2017, 15:15
Столица
В день ВМФ в Якутске пройдет парадное шествие
24.07.2017, 15:05
Происшествия
В Жатае найдено тело пропавшего мужчины
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
24.07.2017, 14:55
Культура & Образование
Видео
Позитив
Якутские айтишники создали ролик в стиле заставки популярного сериала «Игра престолов»
24.07.2017, 14:45
Республика
Дневник навигации – 2017:  Идёт интенсивная отгрузка в пункты рек Арктического побережья
24.07.2017, 14:35
Общество
Общественная палата учится быть главным координатором и заступником
24.07.2017, 14:25
Столица
70 мешков и 1 куб мусора собрали ко дню второго рождения общественника Антона Васильева
24.07.2017, 14:15
Общество
Алдан отметил День города
24.07.2017, 14:00
Республика
Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно
24.07.2017, 13:00
Происшествия
В Вилюйском районе планируется провести взрывные работы
24.07.2017, 12:50
Происшествия
Прокуратура вступилась за вдовца
24.07.2017, 12:40
Происшествия
Полмиллиона украла представитель одного из КПК
24.07.2017, 12:30
Происшествия
Нашлись без вести пропавшие жители Якутска
24.07.2017, 12:20
Республика
Видео
Вода размыла автодорогу «Колыма»
24.07.2017, 12:10
Происшествия
Жительницы северного поселка оштрафованы за маты
24.07.2017, 12:00
Происшествия
Нерюнгринское управление соцзащиты обмануло инвалидов
24.07.2017, 11:50
Происшествия
Реальный срок за вождение в пьяном виде получил мужчина, 22 раза нарушавший ПДД
24.07.2017, 11:40
Спорт
Георгий Балакшин: Мы надеемся завоевать две медали на Сурдлимпийских играх в Турции
24.07.2017, 11:30
Политика
Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах
24.07.2017, 11:20
Общество
В Якутске будут ездить водители, обученные на международном уровне
24.07.2017, 11:10
Экономика
В Якутске запустили завод по производству лакокрасочной продукции
24.07.2017, 11:00
Происшествия
Глава МЧС России потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии
24.07.2017, 10:50
Республика
Якутянин принимает участие в конкурсе «Лучший гид России»
24.07.2017, 10:40
Происшествия
Сгорел дотла частный дом на Бестужева-Марлинского
24.07.2017, 10:30
Экология
Как японцы фильм на Нижней Колыме снимали
24.07.2017, 10:22
Желток
Видео
Лихие любители селфи в Якутске
24.07.2017, 10:20
Культура & Образование
Якутский колледж связи будет сотрудничать со школой, где готовят специалистов Samsung и Hyundai
24.07.2017, 10:10
Республика
Уровень преступности в Якутии снизился на 6,1%
24.07.2017, 10:00
Экология
700 личинок пеляди выпущено в бассейн Вилюйского водохранилища
24.07.2017, 9:50
Столица
Многодетным семьям был сделан подарок в Парке культуры и отдыха
24.07.2017, 9:42
Республика
В билетных кассах ЖДЯ открыта продажа по транспортным требованиям
24.07.2017, 9:40
Происшествия
В центре Якутска сгорела квартира
Архив новостей
Путешествия
25 июля 2017, 10:20
85

Памятка для туристов

В разгар летних отпусков таможенники напоминают об основных правилах перемещения товаров для личного пользования через границу таможенного союза.

Туристы обязаны заполнить таможенную декларацию на товары, подлежащие письменному  декларированию. Декларацию можно заполнить как  на таможне, так и заранее скачать ее с сайта Федеральной таможенной службы.

Выезжая за пределы Российской Федерации, туристы могут не заполнять таможенную декларацию, если провозят наличные в размере до 10 000 долларов (рубли и валюта, эквивалентная этой сумме). Деньги на банковской карте декларировать не нужно, их количество не ограничивается. Суммы свыше 10 000 долларов нужно декларировать письменно.  Личные ювелирные украшения и ценные вещи, которые вывозятся временно, рекомендуется указывать в таможенной декларации,  чтобы при возвращении в Россию на границе не возникли вопросы об обстоятельствах их  приобретения.

Без оплаты таможенных пошлин можно ввезти товары для личного пользования  на сумму до 1500 евро  для наземного транспорта и до 10 000 евро для воздушного, при этом общий вес багажа не должен превышать 50 кг. Туристам рекомендуется  сохранять товарные чеки на товары, приобретенные за рубежом, чтобы можно было подтвердить стоимость вещей.

Беспошлинно можно ввозить алкогольные напитки и пиво не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.  В случае  ввоза от 3 до 5 литров включительно за каждый литр сверх нормы взимаются таможенные пошлины в размере 10 евро за литр.

Через таможню РФ совершеннолетнему гражданину разрешено провести до 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака.

Туристы должны знать, что ввозимые лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, необходимо  задекларировать, а также предоставить медицинское заключение об их применении, дозировке и курсе лечения.

Подробно  информация о правилах перемещения  товаров физическими лицами размещена на сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru  в разделе  «Информация для физических лиц».

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
21.07.2017, 15:50
Культура & Образование
Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
22.07.2017, 15:57
Происшествия
Фотофакт
Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
25.07.2017

При участии сил федерального резерва ликвидировано 13 лесных пожаров в Якутии

Столица
25.07.2017

Стрит-арт: Художник Илья Вышкварок рисует картины на зданиях Якутска

Происшествия
25.07.2017

В Якутске будут проведены учения

Столица
25.07.2017

В Якутске стартовал «Форсайт — флот 2017»

Финансы
24.07.2017

Алмазэргиэнбанк принял участие в РАТОП

Экстра
Экология
24.07.2017

Эколог-общественник о странной ситуации при контроле ниобия на Томторском месторождении

Экстра
Столица
24.07.2017

В ряду кандидатов на пост мэра Якутска убыло

Экстра
Политика
24.07.2017

Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне