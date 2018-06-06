Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна

ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при МЗ РС(Я)» в связи с участившимися случаями выпадения детей из окон и балконов, напоминает родителям быть предельно внимательными к своим детям, так как из-за естественной любознательности они становятся очень уязвимыми перед раскрытым окном.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребёнка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см — для этой цели поставьте ограничители. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона). Не оставляйте детей одних в квартире, так как оставшись одни, они начинают выглядывать в окно или с балкона, надеясь увидеть своих родителей, что может повлечь их падение с балкона.

Уважаемые родители! Ребенка нельзя оставлять одного даже на несколько минут в комнате с открытым окном или балконом. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы произошло непоправимое. Вы должны постоянно помнить о безопасности своих детей. Пусть Ваш ребенок растет здоровым и счастливым!