Памяти якутянина лично увидевшего труп Гитлера

Василий ИВАНОВ, якутянин, который видел труп Гитлера/ От Вилюйска до Берлина

Правда ли что Гитлеру удалось сбежать и дожить свой век под чужим именем? На этот вопрос фронтовик Василий Давыдович ИВАНОВ отвечал однозначно: «Он умер». Как не поверить человеку, который в числе первых советских воинов вошел в Рейхстаг и несколько дней охранял самые важные бункеры?

Счастливый человек

Сегодня Василию Давыдовичу исполнилось бы 95 лет… Грустно, но все, кто знал его при жизни, скажут, что он прожил счастливую и долгую жизнь. Отец семерых детей, дедушка шестнадцати внуков увидел рождение своих правнуков и ушел в ясном уме, тихо и спокойно в почтенные 88 лет…

Он умирал в своей жизни столько раз, что уже не боялся смерти ни капельки, как ни разу не боялся на фронте. Он как будто знал, что доживет до седых волос, увидит свою мать, родину, родных, будет строить новый город с красивым названием Мирный.

Не только на фронте его жизни угрожала смерть. Еще в раннем детстве в родном Чочу Вилюйского улуса он едва не умер от осложнений кори, затем коклюша. Но старая бабка-ведунья тогда успокоила приемную мать, которую он нежно любил на протяжении всей жизни. «Он счастливый» — сказала мудрая провидица.

На фронт!

С начала войны он рвался на фронт. Три раза врачебная-комиссия отсеивала настырного подростка. Василий к тому же плохо видел. Ему было всего 17 лет, когда, прибавив себе годок, он все-таки напросился на фронт.

Почти полгода новобранец добирался до учебной части. Отстал в пути из-за дизентерии, мог остаться работать на попутном колхозе, но всей душой он стремился бить фашистов. И несмотря на незнание русского языка, он нашел своих. После короткого обучения и муштры их бросили в самое пекло – Сталинград!

И бил Василий фашистов крепко! Ожесточенно, как бьют диких зверей, напавших на твой дом. Лучшим своим оружием Василий Давыдович считал гранаты и всегда старался взять в бой лишнюю, благо эти боеприпасы всегда были в избытке.

Неполученный «герой»

Вот как описан его геройский поступок в первые дни войны: «После длительного наступления врага – «фашистов» наши стали сдавать. Немцы заняли удобную позицию, оккупировав здание и расставив своих снайперов и бойцов на передний план, к зданию было не подступиться. Недавно прибывший солдат Иванов, воевавший от силы третий месяц с такой позицией врага не согласился. На тот момент его осенила «гениальная идея» добежать до здания ворваться и забросать «языка» гранатами.

Не раздумывая ни минуты, Василий Иванов, наспех схватив все гранаты, ринулся к зданию, слыша за собой удивленные крики и предупреждения боевых товарищей, слышал отчетливо голос командира, — «Дурной, назад же не вернешься!».

Но Иванов вернулся. Вернулся, взорвав пункт укрытия противника, вернулся, получив свою первую контузию и первые боевые ранения, вернулся настоящим Героем. Тогда в 42-м его даже представили к награде Героя, но руководство посчитало — рановато для юного бойца, который на фронте воюет всего лишь третий месяц. Тогда он получил Орден Октябрьской Революции».

Гитлер капут!

Во время службы на фронте было все: и форсирование Днепра, и тяжелые ранения, и госпитали, и короткий отдых в тылу, и фронтовая любовь, и письма-треугольники, неутолимая жажда, голод, холод, смерть друзей…

Войну Иванов завершил «особистом». И его история в разведке также не была простой. Он пытался вернуться в свою пехоту, в первые ряды, но вовремя понял ответственность и важность своей новой службы.

Про грязь, налипшую на чекистов в период отрицания славы советского периода, он знал, но относился очень спокойно. Да, он помнит, как их отряды охраняли побежденных немцев от жаждущих мести солдат. Но те, кто сегодня пучат глаза и сыплют обвинениями на советских солдат не воевали, не жили в то время. Максимум смотрели кино про войну!

Он дошел до Берлина. помощником командира взвода в 38-ом Краснознаменном Померанском полку войск МГБ СССР. После войны служил в пограничных оккупационных войсках Советских войск в Германии, прошел курсы при управлении войск МГБ. Участвовал в охране при Берлинско-Потсдамской конференции трех глав правительств СССР, США и Англии. Имел честь стоять в охране КПП Берии при Нюрнбергском процессе (военного трибунала над главарями фашистской Германии).

Он своими глазами видел сожженные трупы Гитлера и его соратников, результаты экспертиз об их смерти и был уверен, что фашистская зараза уничтожена на корню.

Верный идее социализма

Василию Давыдовичу удалось до конца своих дней сохранить юношеский задор, буйный, бунтарский характер, причем своими боевыми заслугами он гордился весьма скромно. Не требовал себе квартир, каких-то льгот, славы и признания.

Когда он рассказывал мне о своей жизни, о войне для будущей книги, в конце последней нашей беседы он вдруг сказал: «На земле все равно победит социализм. Это единственная идея, при которой все люди могут быть счастливыми. Я этого уже не увижу, но, тебе, может повезет».

Отрывок из книги

И после нашего разговора появилась на свет книга «Я вернусь». Именно так он обещал своей матери, как написано в самом начале биографической повести.

«Как часто на фронте во время самых жарких схваток, в минуты смертельной опасности я вспоминал дорогие сердцу черты моей матери… Ее образ был для меня спасительным маяком в этом кровавом месиве. Нет! Никогда я не мог допустить даже мысли, что погибну на поле боя, и моя бедная несчастная мать будет горько рыдать, получив похоронку.

«Я вернусь, мама», — говорил я дорогому образу в самых жарких схватках и, наверное, эта любовь к усыновившей меня женщине, ставшей мне ближе той, что воспроизвела на белый свет, помогла мне остаться в живых. Я всегда был уверен, знал наверняка, что непременно выживу, вернусь домой и обниму самого близкого и родного человека…

Ее ласковые руки, нежный голос, добрые глаза я различал с первых минут как начал помнить себя. Долгое время я не знал, что женщина, которую называю матерью, на самом деле таковой мне не приходится. Лишь спустя много лет мне рассказали историю моего усыновления».

Так же сильно, как мать, Василий Давыдович любил свою Родину.

В книге приведены все воспоминая ветерана о пройденном фронтовом пути, о своем детстве, родной и приёмной семье, о любви…

Чтобы помнили

Чтобы увековечить память легендарного якутского солдата Василия Иванова Министерство по делам молодёжи и массовым коммуникациям РС(Я) проведёт ряд мероприятий. В их числе общереспубликанский конкурс молодёжных патриотических проектов имени Василия Давыдовича Иванова.

Родственники ветерана обратились к Главе Якутии с просьбой постановки спектакля по мотивам книги «Я вернусь» к 75-летию Великой Победы, ведь книга имеет большую историческую ценность участия из Якутии в ВОВ. Также в родных районах Василия Давыдовича, в Вилюйском и Мирнинском пройдут классные – часы с презентацией книги ветерана и рассказах о нем.

…До конца своих дней Василий Давыдович не изменил своим принципам, не хаял прошлое, хотя и не скрывал огрехов, которые были… Он жил полной жизнью и очень любил этот мир, за который проливал свою кровь. Давайте вспомним. Поклонимся. Помолчим…