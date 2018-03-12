Памяти Кирилла Алексеева: Он всегда «повышал планку», не стеснялся учиться, познавать новое

Мы ждали лифта на 41-м этаже офисного здания, но он долго не приходил. Если вдуматься, под нами была бездна метров эдак в 150, которую, впрочем, скоростной лифт преодолевает меньше, чем за минуту. В ожидании, когда распахнутся двери, Кирилл вдруг неожиданно произнес:

— Иногда думаю, кто куда попадет после смерти… В рай или в ад? Ну, ты-то понятно…

— Почему понятно?

— Ты не пьешь, не ругаешься матом…А я вот, к примеру, не могу обойтись без крепких слов. Ну, и другие есть грехи…

— Кирилл, но ведь у тебя много достоинств, и мы не знаем, как Бог каждого человека управит.

— Ты правда веришь, что есть ад и рай?

— Я это знаю. Другой вопрос, что наши представления о них наверняка далеки от истины.

Тут приехал лифт, и мы сменили тему. «Где обрящуся аз?» — этот вопрос не может не занимать человека, даже далекого от религии. И, честно говоря, я не вижу особого символизма в том, что Кирилл вдруг заговорил об этом даже с учетом того, что на другой день его не стало. В идеале каждый должен задавать себе этот вопрос ежедневно. Ведь человек смертен. И что хуже всего – внезапно смертен.

Спустя некоторое время мы с Кириллом шли по Тверской в сторону метро. «А ведь я здесь жил в комнате на съемной квартире, когда учился в МГУ, — вспомнил он, — Помню, доезжал до Охотного ряда, а оттуда — пешочком на Моховую… Ох, и славное было время! Тогда в МГУ только запустили специальность «Экономика и менеджмент СМИ», обучение было очень качественным и крайне интересным. Новые жанры, форматы… Именно там меня заразили «конвергенцией»! – засмеялся Кирилл, — Закончив, я вернулся в Якутск, полный идей и знаний. И тут меня как раз приглашает глава, Егор Афанасьевич, создавать современный мультимедийный холдинг. Это просто было стопроцентное попадание!»

Кирилл всего себя без остатка посвятил этому главному делу своей жизни. И добился того, что «Сахамедиа» стал одним из самых успешных медиа-проектов в масштабах не только Якутии, но и всей России. Кирилла в 2016-м признали «медиа-менеджером России», в 2017-м он вошел в состав экспертного совета при Минкомсвязи, его выступления неизменно вызывали восторг на медиафорумах, как, например, последнее – в Хабаровске.

Но он всегда «повышал планку», не стеснялся учиться, меняться, познавать новое. Не зря же однажды журнал «Журналист» вышел с обложкой, где Кирилл говорит: «Меняйся или останешься за бортом профессии». Наверное, это его завет всем нам. Ведь он не только говорил – он делал, и реально изменил медиа-ландшафт Якутии. Уже в этом году с энтузиазмом осваивал Telegram. В тот день, 7 марта, ему пришла в голову идея пригласить в Якутск с лекцией руководителя одного из самых популярных телеграмм-каналов о медиа Breaking Trends Юлию Загитову. Он планировал с ней связаться сразу после праздников…А еще у него в планах была поездка на первый международный медиафорум островов на Сахалине в апреле. А еще…Да много чего было еще. Кирилл, как обычно, был полон планов, идей, задумок. И ничто, как говорится, не предвещало.

8 марта, как мы и договаривались, я писал статью, которую Кирилл должен был посмотреть 9-го. В этот день утром, когда зазвонил телефон, я подумал, что это он. Но оказалось известие, что Кирилла больше нет с нами. Мне до сих пор кажется, что это какая-то фантасмагория. Может, какой-то очередной фейк придумали недоброжелатели? Я полностью опустошен. Я испытывал подобное, когда также очень рано – не дожив до 40 – ушел мой старший брат. Да что там говорить, я опять потерял брата…

Кирилл, брат мой, верю, что те добрые дела, которые ты во множестве сделал за время своей земной жизни, перевесят всё остальное. Верю, что ты останешься с нами, пусть и незримо. Верю, что все твои задумки и мечты воплотят в жизнь твои верные соратники.

Андрей Никитин, редактор по работе с федеральными СМИ АО «РИИХ «Сахамедиа»