Памяти Кирилла Алексеева. Мария Христофорова: Вспоминаю наши встречи

На 49-м году жизни во время командировки в Москве скоропостижно скончался генеральный директор Республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев. Сегодня в Республиканском медиацентре состоялась гражданская панихида. От имени ООО «Медиагруппа «Ситим» приносим искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам.

Генеральный директор Медиагруппы «Ситим» Мария Христофорова:

— Совсем недавно с Кириллом Викторовичем участвовали в Дальневосточном медиафоруме «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке» в Хабаровске, где он выступил о проблемах отрасли и изложил свое видение развития прессы в новых условиях.

Сегодня, участвуя в работе хозактива АЛРОСА, вспоминаю наши встречи в Мирном. Кирилл Викторович также планировал участвовать в годовом событии нашей главной Компании. Нам нравилось при встрече обсуждать разные темы, иногда спорить, но всегда мы относились с большим уважением друг другу.

Я говорила ему лично и сейчас хотела бы выразить благодарность за понимание и поддержку: в сложных экономических условиях народная газета «Кыым» на льготных условиях печатается в типографии Медиахолдинга «Якутия». Кирилл Викторович поддержал и создание Ассоциации национальных СМИ. Как член Экспертного совета Роспечати, планировал вместе отстаивать льготы для национальных СМИ России.

Как неожиданно и преждевременно не стало нашего коллеги – Кирилла Алексеева… но мы будем продолжать наше дело, ради будущего нашей отрасли, ради будущего национальной журналистики.

От имени своих коллег, журналистов и сотрудников группы компаний «Ситим», выражаю соболезнование семье и близким Кирилла Викторовича.

Скорбим вместе с вами.

Справка:

Кирилл Викторович Алексеев родился 1 июня 1969 года в Якутске.

Окончил Якутский государственный университет в 1995 году, в 2011-м — факультет журналистики Московского государственного университета.

В 1995 году вместе с единомышленниками создал республиканский общественно-политический еженедельник «Наше время».

С 1997 года – главный редактор газеты «Наше время».

1999-2004 гг. – генеральный директор-главный редактор еженедельника «Наше время».

2004-2008 гг. – генеральный директор телерадиокомпании «Столица».

2008-2012 гг. – генеральный директор издательского дома «Наше время».

С ноября 2012 года – генеральный директор Республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа», в состав которого входят редакции газеты «Якутия», «Саха сирэ», «Комсомольская правда» в Якутии», медиахолдинг «Якутия» и Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА).

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