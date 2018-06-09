Памяти Ивана Мамаева: в НХМ откроется выставка народного мастера-костореза

14 июня в 16:00 Национальном художественном музее РС (Я) состоится открытие выставки памяти народного художника ЯАССР, члена Союза художников СССР, народного мастера-костореза, ювелира Ивана Федоровича МАМАЕВА.

Достойное место среди сокровищ Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) занимают произведения одного из ярких представителей косторезного искусства Якутии – Ивана Федоровича Мамаева. Его произведения отличаются предметной содержательностью в предельно лаконической передаче и целостности композиции. Тематическая насыщенность, переданная в произведениях художника с реалистической ясностью, неразрывно сочетаются с образной декоративностью узора, оригинальностью замысла и выразительностью формы.

На юбилейной выставке помимо его работ из коллекции музея, также будет представлена пластина «XXX лет Советской Армии» 1952 года из фонда Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

Выставка работает для всех посетителей с 15 июня 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Справка:

Иван Федорович Мамаев родился 13 июня 1893 г. во 2-м Одунинском наслеге Горного улуса. Творческая деятельность костореза началась в 1920-е годы, когда он был членом артели «Муосчут». Его первые работы из кости – миниатюрный бюст Ленина и модель якутской урасы. Произведения народного художника Ивана Федоровича Мамаева экспонировались во всероссийских, зональных, республиканских художественных выставках: Москва (1957, 1963, 1971), Хабаровск (1954), по городам РСФСР (1963-1964), Якутск (1996, 2002). С 1950-1954 года Иван Федорович работал в музыкально-художественное училище преподавателем косторезного дела. Он избирался депутатом II-го и III-го созывов Якутского Городского Совета депутатов трудящихся, являлся членом правления Союза Советских художников Якутии. Мамаев награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР. В 1952 году ему было присвоено почетное звание «Народного художника Якутской АССР». Умер 25 января 1954 года в Якутске.