Памяти Ивана Даниловича Черова

Министерство культуры и духовного развития РС (Я) выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), почетного гражданина Республики Саха (Якутия), города Якутска, Абыйского и Булунского улусов, кавалера двух орденов “Знак Почета”, ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Ивана Даниловича Черова.

Иван Данилович начинал свою трудовую деятельность мотористом Абыйского киностационара. Наверное, именно поэтому его жизнь и деятельность была тесно связана с культурой, духовностью. С 1983 по 1986 гг. он занимал пост министра культуры ЯАССР. Под его руководством была разработана программа развития культуры республики на 5 лет, предусматривавшая строительство 45 сельских клубов, нескольких Домов культуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Эта программа была успешно выполнена. Успехом того времени является выход якутского театрального искусства на всесоюзную арену. Впервые якутский режиссер А.С. Борисов и артисты Якутского драматического театра стали лауреатами Государственной премии СССР. Якутия приняла участие в международных выставках в Румынии, Германии, Японии. Проведены Дни культуры и искусства Якутии в Магадане (1984 г.), Иркутской области (1985 г.). Организованы и проведены VI съезд работников культуры Якутии (1984 г.), фестиваль “Стальные рельсы АЯМа” в Южной Якутии.

Неоценим вклад Ивана Даниловича Черова в социально-экономическое развитие республики. Его энергия, любовь к труду, преданность родной земле будут служить примером для всех поколений якутян.