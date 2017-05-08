Память воинов-якутян, защитников Москвы почтили под Ржевом, близ Ельни и Зендиково

658 имен красноармейцев, призванных из Якутии защищать рубежи Москвы в начале Великой Отечественной войны, высечены на мемориальных плитах у монумента воинам – якутянам в деревне Филькино Ржевского района.

Именно здесь, в Тверской области, накануне Дня Великой Победы у памятного монумента, установленного воинам от благодарных земляков с высеченной на нем надписью «В братстве народов – ваше бессмертие», состоялся памятный митинг, участниками которого стали якутяне и местные жители, представители власти республики и Ржевского района.



От имени главы и правительства Якутии Постоянный представитель Юрий КУПРИЯНОВ выразил благодарность местным жителям и руководству района за бережное сохранение памяти и трепетный уход за монументом воинам-якутянам.

«Наша историческая миссия – сохранение памяти о Бессмертном полке, о великом подвиге воинов, подарившем нам жизнь, способность любить, творить и верить в свое будущее, — сказал Юрий Куприянов участникам памятного митинга. — Память о доблести нашего народа мы должны пронести через свое поколение и достойно передать своим внукам. Чувство патриотизма и гордости за великую Родину, чувство большой единой семьи, дающее нам право продолжать жить, рождено памятью о подвигах наших дедов, отстоявших для нас слово Родина. Оно объединяет нас, как будет объединять и будущие поколения, сохранять наше единство и сотворять завтрашний день».



Среди имен отважных воинов из Якутии увековечено и имя родного деда постоянного представителя — Николая Степановича КУПРИЯНОВА. «Для меня большая честь выразить благодарность потомкам, хранящим память о Великой войне, от имени моего деда сложившего голову здесь, в Ржевских окопах, в ходе жесточайших сражений в 1942 году», — сказал постпред.



В церкви у монумента, выстроенной на средства якутян, состоялась памятная панихида, а на «Московской горе» в близлежащем городе Зубцове делегация из Якутии посетила братское захоронение, почтив память десятков тысяч бойцов, сражавшихся на подступах к Москве.

Памятные митинги с участием якутян и местных жителей в преддверии Дня Победы прошли не только в Ржевском районе, но и близ деревни Ельня Можайского района и деревни Зендиково Каширского района Московской области – там, где установлены мемориальные плиты в память о вкладе воинов-якутян в великое дело Победы.

СПРАВКА:

Тяжелые, ожесточенные бои за Москву шли с октября 1941 года, более двух тысяч якутян отдали свои жизни, обороняя столицу нашей родины. Они воевали в кавалерийских корпусах, стрелковых дивизиях, лыжных батальонах.

Монумент доблестным воинам из Якутии в деревне Филькино Ржевского района.

Нa Калининском фронте в 1942-1943 годах развернулись затяжные кровопролитные сражения за овладение Ржевским плацдармом.

В 375-й и 326-й стрелковых дивизиях, участвовавших в боях под Ржевом, сражалось много якутов, получивших боевое крещение в зимних наступательных операциях. В сентябре 1942 года в 375-ю стрелковую дивизию прибыло еще почти сто якутян. Наши войска несли огромные потери. Только в сражении на Сычевском направлении погибло более семидесяти якутян. На подступах к Ржеву пали смертью храбрых депутат Верховного Совета Якутской АССР Л.М.ПАВЛОВ, Н.Г.СОКОЛЬНИКОВ, С.Н.ШАРАПОВ, Д.Д.ПРОТОДЬЯКОНОВ и многие другие.

В 375-й стрелковой дивизии проходил службу и Ф.М.ОХЛОПКОВ, один из зачинателей снайперского движения в действующей армии. Прославленный «снайпер без промаха» воевал подо Ржевом, о самих боях и мужестве воинов пишут: «…Бои под Ржевом приняли ожесточённый характер. … Отделение Охлопкова наступало в передовой цепи. По его мнению, это было самое подходящее место для снайпера. По вспышкам пламени он быстро находил вражеские пулемёты и заставлял их умолкнуть, безошибочно попадая в узкие амбразуры и щели. Вечером 18 августа, во время атаки на небольшую наполовину сгоревшую деревню Фёдора Охлопкова тяжело ранило в четвертый раз. Обливаясь кровью, снайпер упал и потерял сознание… Приказом по войскам Калининского фронта командир отделения автоматчиков Фёдор Матвеевич Охлопков был награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе к этому ордену сказано: «Охлопков своей храбростью не раз в трудные минуты боя останавливал паникеров, воодушевлял бойцов, вёл их опять в бой».

3 марта 1943 года в результате трех крупных операций Ржев был освобожден. В этих кровопролитных боях, по неполным данным, сложили голову более чем полтысячи сынов Якутии.

Подвиг якутских солдат не забыт на священной ржевской земле. В 1994 году возле деревни Филькино, по инициативе республиканского правительства, был возведен мемориал воинам из Якутии. В 2005 году – часовня. На мраморных плитах высечены имена 658 воинов-якутян, погибших на территории Ржевского района зимой и весной 1943 года.

Вот уже почти двадцать лет благодарные якутяне посещают ржевскую землю, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения легендарному подвигу своих земляков. Ежегодно, в канун Дня Победы, сюда приезжают посланцы Якутии и якутяне, проживающие в Москве, представители постпредства республики, руководители и жители города Ржева и Ржевского района. Здесь проходят торжественные митинги, а в храме-часовне Святого Николая Чудотворца, построенного якутянами рядом с мемориалом, служат панихиды в память о погибших воинах-якутянах. В поселке Победа Ржевского района теперь улица Намская, а на ржевской земле — земля якутская, родная земля погибших здесь бойцов…

Мемориальный камень воинам-якутянам в деревне Ельня Можайского района.

На знаменитых рубежах 1812 года, встали на защиту столицы воины — якутяне в составе 32-й Дальневосточной стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта полковника Виктора Ивановича ПОЛОСУХИНА. Несколько дней воины — полосухинцы держали оборону, не давая врагу возможности сходу прорваться к Москве. Многие из них навсегда остались лежать в этих местах, где шли одни из самых тяжелых боев Великой Отечественной, отдав свою жизнь за свободу и независимость Родины.

Осенью 1941 года в тяжелые дни битвы под Москвой фронт здесь держали сибирские полки, в составе которых служили якутяне первых призывов. Более двух тысяч сынов Якутии — самых лучших сынов — доблестно сражались в рядах 5-го Сибирского полка, 72-го, 136-го, 108-го и 160-го кавалерийских полков и других частях Красной Армии, преградивших путь немецких войск на Москву. В память о героях на 125-м километре Минского шоссе у деревни Ельни Правительством Республики Саха (Якутия) здесь был установлен памятник — знак воинам-якутянам.

Бородинское поле дважды стало судьбоносным в истории России: и в 1812 и 1941 годах здесь решалась судьба страны. И дважды насмерть стояли якутяне. Якутский пехотный полк отважно сражался на Багратионовских флешах, защищая ключевой участок обороны, за что славное имя полка было выбито золотыми буквами в Георгиевском зале Московского Кремля. А в 1941 году бойцы 32-й сибирской стрелковой дивизии сражались здесь с войсками вермахта. Именно на Бородинском поле красноармейцы перемололи отборные силы моторизованной дивизии СС «Райх».

Бородинское поле сражения стало полем дружбы народов великой страны. Воевали здесь посланцы краев, областей и республик Советского Союза. А в наши дни эту традицию продолжают жители Якутии и Можайского района: каждый год почтить память воинов приезжает делегация Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации и ветераны- якутяне. Здесь проходит поминальная молитва обо всех погибших советских воинах в годы Великой Отечественной войны. К могилам бойцов-красноармейцев, останки которых найдены и захоронены уже в наше время благодаря поисковым отрядам, возлагаются венки и цветы, у братской могилы воинов 17-го стрелкового полка, принявших первый бой с фашистами у деревни Ельня, проходит торжественный митинг и звучать слова искренней признательности за мир и свободу, завоёванные такой большой ценой…

Память о павших якутянах в деревне Зендиково Каширского района.

Архивные документы показали, что в некоторых воинских соединениях находились значительные группы воинов из Якутии — в каждом из них примерно по пятьсот-шестьсот якутов. Участвовали они в различных операциях: одни из них — 542 якутских воинов в составе одного кавалерийского корпуса осенью 1941 года — в героической обороне столицы в районе города Каширы, другие — 597 якутов — в рядах одной отдельной лыжной бригады в феврале- марте 1943 года — в ликвидации Демянского плацдарма противника, третьи — около 500 якутов — в составе одной из стрелковых дивизий в марте того же года — в Харьковском сражении.

Большая группа воинов-якутов — 542 человека — сражалась с врагом в составе 2 кавалерийского корпуса генерал-майора Белова, прошедшего славный путь побед.

Этот корпус имел славную боевую историю. Он начал формироваться сразу же после гражданской войны. Командиром его в то время был легендарный герой гражданской войны Григорий Котовский. К концу октября 1941 года немецко- фашистские войска вышли в районы Калинина, Можайска и Тулы. Бои развернулись непосредственно на подступах Москвы. Над столицей Родины Москвой и всей страной нависла грозная опасность. В результате героизма и самоотверженности воинов, в том числе и якутян, удалось не допустить врага к Кашире, отбить жестокие атаки противника. Все это внесло определенную лепту в оборону Москвы осенью 1941 года.

Бойцы 136-го кавалерийского полка Д.С. ПЕТРОВ, М.Н.МИХАЙЛОВ, С.С. ПОПОВ, Г.Г. ВАСИЛЬЕВ, И.И. НИКОЛАЕВ, Г.М. КЫЧКИН, Н.И. ПРОКОПЬЕВ, А.А. НЕУСТРОЕВ, А.М. ЗАХАРОВ, А.С. МАКАРОВ, И.К. КОПЫРИН преградили путь танкам генерала ГУДЕРИАНА. Особо отличился П.И. ГОЛОМАРЕВ, получивший перед строем благодарность командира полка. В одном из боев, когда сильный огонь противника не давал возможности нашим бойцам продвигаться вперед, он подполз к зданию, откуда бил вражеский пулемет. Когда до него осталось метров сорок, он выстрелами из винтовки уложил трех немецких пулеметчиков и освободил из подвала двадцать шесть человек: детей, стариков и женщин, загнанных туда фашистами. После войны за совершенный подвиг якутянам, участникам битвы под Москвой, администрация города Каширы установила каменную плиту с надписью «Воинам- якутянам, павшим в боях за оборону Москвы в 1941 году. От трудящихся Каширы».

Мраморная плита навсегда останется символом участия якутского народа в защите сердца Родины — Москвы. Возложение этой плиты было приурочено к тридцатилетию разгрома немецко- фашистских захватчиков под Москвой.

