Память погибшего в Сирии летчика почтили в Якутии

Память погибшего в Сирии военного летчика Романа Филиппова почтили в Алдане. 9 февраля у Обелиска Победы на митинг памяти пришли бойцы «Юнармии», представители Алданского казачества, сотрудники военкомата и общественных организаций.

«Низко склоняем головы перед подвигом летчика, который принял решение умереть, чтобы не попасть в плен к врагам,- обратился к молодежи военный комиссар Алданского района Олег Бабич. — Поступок Романа Филиппова на устах не только всей страны, но и всего мира. Молодой человек, военный летчик, который мог сделать много полезного для своей страны, подарить любовь и заботу своей семье, — отдал жизнь, защищая мир на земле. Я призываю вас — молодежь Алдана, юнармейцы — своей гражданской позицией, любовью к Родине, успешной учебой быть достойными памяти славного Российского воина!»

В знак уважения к памяти героя учащиеся школ города возложили цветы к Обелиску.