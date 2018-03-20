«Падающего толкни» или кто рассуждает о «мечтах депутата»?

19 марта 2018 года на одном из местных сайтов вышла статья «Мечты депутата». Статья как статья — материалы такой подачи выходят регулярно. Но вот подпись под статьей удивила — «Иван Николаев».



В якутской журналистике есть только два Ивана НИКОЛАЕВА — известный поэт УХХАН и



бывший помощник президента Якутии Михаила НИКОЛАЕВА, автор «Сокровенной истории республики».

Но УХХАН всегда подписывается как «УХХАН».

А другой Иван НИКОЛАЕВ вряд ли стал бы подписываться под такими статьями.

Поэтому мы у Ивана Игнатьевича уточнили — не он ли является автором данной статьи?

Он попросил тайм-аут, чтобы прочитать приписываемую ему статью.

Затем прислал свое мнение, которое публикуем.

«Похоже на то, что статью написали некие московские пиарщики — стиль их выдает с головой. Например, местный журналист вряд ли напишет так пренебрежительно о якутах: «Охотники добывают соболя и белок, а шкуры меняют на ленты и серебряные уздечки для лошадей».

Второй момент: якутский журналист также вряд ли напишет: «Местные властные и бизнес-кланы развалили и разворовали все, до чего дотянулись их руки». Вот Виталий ОБЕДИН настойчиво критикует якутские власти, но до такой демагогии не опускается. А вот московский пиарщик запросто так напишет, поскольку он и особенно его заказчики именно так и рассуждают и действуют — примеры такого разворовывания видим по всей России, именно поэтому у неких полковников дома находят миллиарды рублей, не считая сотни миллионов долларов и евро на счетах в загранбанках.

Что касается самой статьи, то в ней прямо говорится, что стало причиной недовольства — дается ссылка на интервью депутата Виктора ФЕДОРОВА в газете «Ил Тумэн» от 12 марта 2018 года.

В статье «Мечты депутата» ФЕДОРОВА обвиняют в том, что он «выступил против строительства промышленных объектов в республике» и дают ссылку на то интервью. Но в том интервью читаем: «На мой взгляд, в республике можно создать индустриальную зону в Южной Якутии, где можно и нужно развивать металлургию, химическую и другую промышленность». И где тут желание запретить строительство промышленных объектов в республике?

Второе обвинение более серьезное: ФЕДОРОВ хочет вернуть ранее существовавший и узаконенный в 1990-х годах самим федеральным центром, а потом отмененный принцип «двух ключей» при освоении природных ресурсов.

В интервью читаем размышления ФЕДОРОВА: «Анализ взаимодействия с крупными промышленными компаниями показывает, что множество проблем создает отмена правила «двух ключей». В декабре мы поставили эти наболевшие вопросы в Совете Федерации, продвижение их решения станет задачей для следующего созыва. Если крупная добывающая компания приходит работать на территорию республики, то она должна соблюдать определенные условия: платить НДФЛ здесь, а не в Москве или Тюмени, брать на работу местных жителей. Постоянно возникают вопросы с экологией, с участием в социально-экономическом развитии в районах, где гиганты добывают сырье. Сейчас без согласования с республикой в Москве выделяются лицензии на разработку месторождений – это создает ситуацию, когда компании игнорируют интересы населения территорий, на которых они ведут добычу».

Кому именно не могли понравиться эти мысли депутата ФЕДОРОВА — на первый взгляд, вроде несложно догадаться: тем самым компаниям, которые игнорируют интересы населения территорий, на которых они ведут добычу»?

Все же остается впечатление, что эта статья написана неспроста.

Из-за какого-то интервью какого-то депутата так реагировать — несвойственно компаниям. Принцип «двух ключей» вряд ли вернется — олигархи это знают очень хорошо.

Тогда какова истинная цель публикации данной статьи?

Ответ, кажется, видим в предпоследнем абзаце?

Там написано: «О том, что из себя представляет нынешняя якутская власть, и как к «федоровым» с его инициативами относится местное население, наглядно показали состоявшиеся 18 марта президентские выборы. Среди всех регионов России Якутия показала один из самый низких процентов проголосовавших за Владимира Путина. Его поддержали 64%. А кандидат от КПРФ получил в республике самый высокий результат по стране – 27,25%».

Результат выборов в Якутии, конечно, сильно ослабил позиции Егора БОРИСОВА и его команды.

И вот кто-то решил воспользоваться принципом дзюдо: «Падающего толкни»?

И в стиле школьных ябедников пишут: «А они еще хотят отменить принцип «двух ключей» вот такие они плохие, они — грудининцы!»?