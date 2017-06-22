Пациентка благодарит врачей

Здравствуйте! Я. ИЛЛАРИОНОВА Александра Владимировна, хочу выразить огромную благодарность персоналу первого хирургического отделения Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи. Находясь на лечении с 5 по 14 июня после автотравмы, я получила высокопрофессиональное лечение. Каждый работник в этом отделении, от санитара до врачей и интернов, отличаются своей чуткостью, вежливостью, пониманием, а главное – профессионализмом. Каждый день я была окружена вниманием персонала. Каждый врач в отделении, даже не являясь моим лечащим, постоянно интересовались моим здоровьем, подбадривали и давали все больше сил для скорейшего выздоровления. Это персонал, который достоин уважения! Глядя на их слаженную работу, понимаешь, каким должен быть коллектив. Каждый работник в отделении шестеренка одного большого механизма, и этот механизм работает идеально! Вот они – профессионалы своего дела! Выражаю свое глубокое уважение и благодарность своему лечащему врачу Андрею Анатольевичу и всему коллективу. Желаю каждому крепкого здоровья, семейного благополучия и карьерного роста! С вашим профессиональным праздником, с днем медицинского работника!

Источник: С уважением, Александра Владимировна ИЛЛАРИОНОВА