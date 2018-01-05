Паб «Дикая утка» ищет работников

В паб «Дикая утка» требуется администратор с опытом работы.
График работы 2/2, зарплата 45000 руб.
*Обязанности:*
✔Встреча посетителей; ✔поддержание комфорта и приятной атмосферы для гостей в зале;
✔управление персоналом (обучение новичков, составление графиков работы, мотивация сотрудников, контроль рабочего процесса);
✔работа с документацией, отчеты, инвентаризации;
✔разрешение конфликтных ситуаций.
✔организация и проведение банкетов;
✔ведение и учет кассы;
✔выполнение служебных поручений руководителя.
*Требование к соискателю*:
✔высшее образование, ✔санитарная книжка с допуском,
✔опыт управления,
✔организаторские способности.
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В паб «Дикая утка» требуются на почасовую подработку официанты с опытом работы.
Зарплата 140 руб/1 часcomments powered by HyperComments
Источник: На правах рекламы.