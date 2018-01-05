Паб «Дикая утка» ищет работников

В паб «Дикая утка» требуется администратор с опытом работы.

График работы 2/2, зарплата 45000 руб. *Обязанности:* ✔Встреча посетителей; ✔поддержание комфорта и приятной атмосферы для гостей в зале;

✔управление персоналом (обучение новичков, составление графиков работы, мотивация сотрудников, контроль рабочего процесса);

✔работа с документацией, отчеты, инвентаризации;

✔разрешение конфликтных ситуаций.

✔организация и проведение банкетов;

✔ведение и учет кассы;

✔выполнение служебных поручений руководителя. *Требование к соискателю*: ✔высшее образование, ✔санитарная книжка с допуском,

✔опыт управления,

✔организаторские способности. * В паб «Дикая утка» требуются на почасовую подработку официанты с опытом работы. Зарплата 140 руб/1 час comments powered by HyperComments Источник: На правах рекламы.

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