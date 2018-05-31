Ожидается усиление ветра в четырех районах республики 

По данным Якутского УГМС завтра днем 1 июня 2018 года в Оленекском, Жиганском районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. В Ленском, Мирнинском районах местами грозы, при грозах порывистый ветер до 19-24 м/с.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра и грозе, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации:

Автоводителям:

— быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. Воздержаться от поездок до улучшения погодных условий, а также по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам:

— опасность на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. По возможности ограничите выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста, и не оставлять их без присмотра. Научите детей, как действовать во время непогоды.

Если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112.