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Озеро Ильмень: 75 лет со дня трагического сражения

21 февраля в Новгородской области состоялись мероприятия, приуроченные 75-й годовщине сражения на озере Ильмень. Мероприятия были проведены Постоянным представительством Якутии и Администрацией Старорусского района Новгородской области.
Делегация якутян, которая состояла из потомков участников сражения, студентов, ветеранов и официальных лиц, возложила венок и цветы к памятнику воинам-якутянам, установленном Правительством ЯАССР в 1968 году на трассе Старая Русса – Великий Новгород у поселка Буреги.
После митинга у памятника делегация прибыла в деревню Устрека Наговского сельского поселения на берегу озера Ильмень на XIII массовую гонку «Лыжный десант». В соревнованиях приняли участие школьники Старорусского района, ветераны-спортсмены и якутская молодежь. Спортсмены соревновались на лыжной трассе длиной три с половиной километров по льду озера. В гонке новгородцам не было равных: первые места во всех категориях заняли они, особенно отличился юный новгородец Александр ГОРБУНОВ, который прошел трассу за 14 минут 2 секунды. Из якутян, принявших участие в гонке, лучший результат показал восьмиклассник Даниил КОТИКОВ, занявший третье место в своей возрастной категории. Всем призерам были вручены ценные призы, медали и дипломы. Также в этот день 10 новгородских школьников совершили памятный 14-километровый лыжный марш.
После лыжной гонки у памятника воинам-якутянам, погибшим на озере Ильмень, состоялся торжественно-траурный митинг, в котором приняли участие делегация якутян, местные жители, учащиеся школ Старорусского района.
Митинг открыл глава Старорусского района Василий БОРДОВСКИЙ, который рассказал об истории трагического сражения. «Дорогие друзья, мы всегда рады вас видеть на нашей старорусской земле! Вечная память воинам из далекой, но такой близкой для нас Якутии, которые отдали свои жизни за защиту общей Родины», отметил он.
От имени делегации якутян выступил заместитель Постоянного представителя Якутии при президенте России Юрий КРАВЦОВ: «Благодарю всех жителей сельского поселения и района, которые бережно, с уважением хранят память воинов-якутян. Очень приятно, что в числе наших делегатов много молодых людей, ведь именно они будет нести дальше память». Затем Юрий Кравцов вручил за вклад в укрепление дружбы между регионами юбилейные знаки «385 лет Якутия с Россией» Василию Бордовскому, первому заместителю главы Старорусского района Надежде ЕГОРОВОЙ, главе Наговского сельского поселения Виктору БУЧАЦКОМУ, председателю Комитета по культуре Старорусского района Александру ДМИТРИЕВУ и ветерану Валентине ПЕРМИНОВОЙ. В составе делегации были гости из республики, представители Усть-Алданского улуса, от их имени слово сказал глава улуса Алексей ФЕДОТОВ. Он рассказал о вкладе своих земляков: историка Дмитрия ПЕТРОВА, поэта Сергея ВАСИЛЬЕВА-БОРОГОНСКОГО и скульптора Акима БУРЦЕВА — в сохранение памяти воинов-якутян и отметил, что «единство и братство всех народов всегда будет основой нашей великой страны».
Участники митинга тепло и с волнением встретили выступления потомков участников сражения. Полина ФЕДОРОВА, дочь солдата Никиты ФЕДОРОВА, погибшего на озере, сказала: «Мой отец и два его брата погибли здесь. Я до сих пор ищу могилу его братьев. Отец уехал, не увидев меня. Он писал, что мы обязательно победим, что если он не вернется, то память о нем останется в его ребенке. Я, когда замуж вышла, фамилию свою не поменяла, чтобы его фамилия и имя звучали. Дорогие новгородцы и земляки, спасибо, что храните память и думаете о защитниках Родины, которые отстояли нашу свободу. Пусть Россия расцветает без войны и будет над всеми мирное небо». Розалия ПАВЛОВА, приехавшая из Нюрбинского улуса, поделилась воспоминаниями о своем дяде по материнской линии: «Мой дядя Константин ИВАНОВ пропал без вести здесь. Мать говорила, что после смерти моей бабушки приходил земляк, который воевал вместе с дядей, и рассказал, что во время бомбежки он видел, как Константин как будто споткнулся и ушел под лед. Он сказал, что раньше не говорил из-за того, что не хотел расстраивать мать Константина, старушку. Он чувствовал себя очень виноватым, что не схватил, не вытащил его. Мы спокойны, что наш дядя покоится здесь и его имя высечено на памятной плите».
В тот же день в Великом Новгороде состоялся дружеский турнир по баскетболу, приуроченный памятной дате. Якутский клуб ветеранов баскетбола «АвиаТриумф» встретился с новгородским клубом «Ильмер». Якутяне одержали победу со счетом 66:77. В молодежной категории выиграла команда Новгородского университета.
На Ильменской земле новгородцы бережно хранят и чтят память о согражданах из далекой Якутии, которые отдали свои жизни, защищая общую Родину.

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Источник: Евгений ПЕТРОВ, главный советник Управления по социальным вопросам, межрегиональным связям и связям с общественностью Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации.
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