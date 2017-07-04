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4 июля 2017, 16:19
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Оймяконцы вновь остались без моста

Из года в год летом и осенью подмывает мост через реку Куйдусун Оймяконского улуса.

Селяне, отрезанные от сообщения с населенными пунктами, вынуждены переплавляться с одного берега реки на другой кто как может. В этом году прошлогодняя ситуация повторяется. Чтобы выяснить о том, как решается вопрос ремонта моста, мы связались с главой администрации Оймяконского улуса Михаилом Захаровым. «Мост через реку Куйдусун находится в ведении Управления автомобильных дорог Якутии.

Строительная фирма «Ахсыс сулус» Мегино-Кангаласского улуса, выигравшая аукцион по ремонту моста, отказалась от восстановительных работ. Понимая волнения жителей сел Сордоннох и Томтор, Управление автомобильных дорог республики заключило договор по ремонту моста с ООО «Бриз». Бригада строителей данной организации в эти дни начнет ремонтные работы», – отметил глава МО Михаил Захаров.

«В данное время мы готовим скальный грунт со стороны аэропорта села Томтор. Каждый самосвал возит по 20-30 т грунта. Из-за большой воды горной реки самосвалы не могли проехать Буор-Юряский мост. Мы планировали отремонтировать подходы к мостовому переходу к 1 июлю. Но подходы к мосту через реку Куйдусун пока не можем отремонтировать из-за высокого уровня воды горных рек Буор-Юрях и Куйдусун. Ждем, когда спадет вода.

В эти дни восстановительные работы начнутся», – резюмировал рукодитель ООО «Бриз» Александр Долженков.

Администрация муниципалитета держит восстановление моста через реку Куйдусун на контроле.

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Источник: http://ysia.ru/transport/ojmyakontsy-zhdut-vosstanovleniya-mosta-cherez-reku-kujdusun/
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