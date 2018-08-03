Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»

15 июля 2018 г. общим собранием регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) кандидатом на выборы Главы города Якутска был выдвинут Федоров В.Ю.

2 августа 2018 г. Совет регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) обратился в Бюро Президиума Всероссийской политической партии «РОДИНА» с просьбой согласовать отзыв кандидата на выборы Главы города Якутска Федорова.

В ходе своей предвыборной кампании Федоров, не ассоциировал себя с партией «РОДИНА», дистанцировался от партии «РОДИНА», в частности, подчеркивая, что он не является членом партии «РОДИНА».

Кроме того, он не распространял печатные агитационные материалы, не проводил публичных мероприятий.

В связи с самоустранением кандидата от выборной кампании Совет регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) принял решение об отзыве Федорова как кандидата на должность Главы города Якутска.