Отжарка и девичник в ЕвропаКлуб

14.07 / Пятница. Вечеринка ОТЖАРКА
Проведи лето вместе с нами!
DJ Steel и DJ Karlen
MC Shu и MC Воронеж
Go-Go Show
Вход: 300 руб.
Напиток в подарок до 01:00
15.07 / Суббота. Вечеринка «Девичник в стиле СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
Специально для тебя и твоих подруг!
И это еще не все — РОЗЫГРЫШ по входным билетам, где главным призом является сертификат на платье от лучшего салона свадебной и вечерней моды «Fantazia» и море других призов специально для тебя!
DJ Steel и DJ Karlen
MC Shu и MC Воронеж
Go-Go Show
Вход: 300 руб.
Самый популярный напиток сериала в подарок до 01:00
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КДЦ «ЕвропаКлуб», г. Якутск, пр-кт Ленина, 47
+7(4112) 400-400, 400-000, 400-004
Источник: КДЦ "ЕвропаКлуб". На правах рекламы.