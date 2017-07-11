Отжарка и девичник в ЕвропаКлуб

14.07 / Пятница. Вечеринка ОТЖАРКА

Проведи лето вместе с нами!

DJ Steel и DJ Karlen

MC Shu и MC Воронеж

Go-Go Show

Вход: 300 руб.

Напиток в подарок до 01:00

15.07 / Суббота. Вечеринка «Девичник в стиле СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

Специально для тебя и твоих подруг!

И это еще не все — РОЗЫГРЫШ по входным билетам, где главным призом является сертификат на платье от лучшего салона свадебной и вечерней моды «Fantazia» и море других призов специально для тебя!

DJ Steel и DJ Karlen

MC Shu и MC Воронеж

Go-Go Show

Вход: 300 руб.

Самый популярный напиток сериала в подарок до 01:00

КДЦ «ЕвропаКлуб», г. Якутск, пр-кт Ленина, 47

+7(4112) 400-400, 400-000, 400-004