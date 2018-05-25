Ответы на эковикторину «Знаешь ли ты Якутию?»

Уважаемые читатели!

Пришло время подводить итоги экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?», которая проводилась с 18 мая до 24 мая 2018 года.



С радостью делимся с вами правильными ответами

1. Какая общая площадь территории Якутии?

Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км².

2. Расположите перечисленные ниже реки Якутии по убыванию их длины: Алдан, Амга, Анабар, Вилюй, Индигирка, Колыма, Лена, Олекма, Оленек, Яна.

Лена (длина — 4400 км), Вилюй (2650 км), Оленёк (2292 км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км), Амга (1462 км), Олёкма (1436 км), Анабар (939 км) и Яна (872 км).

3. Сколько особо охраняемых природных территорий находятся в ведении Министерства охраны природы Якутии? Перечислите количество.

225 Особо охраняемых природных территорий. С полным списком ООПТ можно ознакомится ЗДЕСЬ.

Статус Категории Количество Федеральный Заповедники 2 Государственные природные заказники 1 Ботанические сады 1 всего 4 Региональный Природные парки 6 Ресурсные резерваты 62 Государственный природный заказник 13 Охраняемые ландшафты 1 Уникальные озера 26 Памятники природы 17 всего 125 Местный Ресурсные резерваты 44 Зоны покоя 16 Охраняемые ландшафты 2 Детские экологические парки 3 Территории традиционного природопользования 3 Резервные территории под памятники природы 23 Уникальные озера 5 96 ВСЕГО 225

4. В каком году Ленские столбы вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

В 2012 году.

5. Она «покорилась» скалолазу из Бергамо.

Гора Победа.

6. Сколько птичек на фотографии?

4 (пятая птичка является лишь отражением).

7. Какие величественные птицы изображены на гербе района, граничащего с Магаданской областью?

Стерхи.

8. Этого медвежонка нашли в местности Югюс-Тамах. Как его назвали и где он сейчас?

Умка-Аяна передана в московский зоопарк.

9. Как в народе называют этот минерал с примесью Cr:

Хромдиопсид — якутский изумруд.

10. В эпоху начала покорения Сибири он ценился дороже рубина. О каком камне идет речь?

Аметист.

11. Что произошло в Якутии за месяц до образования государства на территории Тризонии?

В Якутии 7 августа 1949 был обнаружен первый алмаз.

12. Где была замечена Ночница Иконникова?

Известны лишь две находки этой ночницы на территории Якутии и обе они расположены в южной ее части: первая — в долине р. Алдан, близ п. Томмот , вторая — в среднем течении р. Унгра.

13. Цветок — символ Якутии.

Сардаана или Лилия Даурская

14. Редкий представитель отряда чешуекрылых, занесенный в Красную книгу Якутии, встречается на хребте Сунтар-Хаята.

Аполлон Аммосова

15. Соотнесите названия растений и их изображения:

А) 6, Б) 8, В) 3, Г) 1, Д) 2, Е) 4, Ж) 5, З) 7