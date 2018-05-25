Ответы на эковикторину «Знаешь ли ты Якутию?»

Уважаемые читатели!
Пришло время подводить итоги экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?», которая проводилась с 18 мая до 24 мая 2018 года.
С радостью делимся с вами правильными ответами
1. Какая общая площадь территории Якутии?
Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км².
2. Расположите перечисленные ниже реки Якутии по убыванию их длины: Алдан, Амга, Анабар, Вилюй, Индигирка, Колыма, Лена, Олекма, Оленек, Яна.
Лена (длина — 4400 км), Вилюй (2650 км), Оленёк (2292 км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км), Амга (1462 км), Олёкма (1436 км), Анабар (939 км) и Яна (872 км).
3. Сколько особо охраняемых природных территорий находятся в ведении Министерства охраны природы Якутии? Перечислите количество.
225 Особо охраняемых природных территорий. С полным списком ООПТ можно ознакомится ЗДЕСЬ.
|Статус
|Категории
|Количество
|Федеральный
|Заповедники
|2
|Государственные природные заказники
|1
|Ботанические сады
|1
|всего
|4
|Региональный
|Природные парки
|6
|Ресурсные резерваты
|62
|Государственный природный заказник
|13
|Охраняемые ландшафты
|1
|Уникальные озера
|26
|Памятники природы
|17
|всего
|125
|Местный
|Ресурсные резерваты
|44
|Зоны покоя
|16
|Охраняемые ландшафты
|2
|Детские экологические парки
|3
|Территории традиционного природопользования
|3
|Резервные территории под памятники природы
|23
|Уникальные озера
|5
|96
|ВСЕГО
|225
4. В каком году Ленские столбы вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?
В 2012 году.
5. Она «покорилась» скалолазу из Бергамо.
Гора Победа.
6. Сколько птичек на фотографии?
4 (пятая птичка является лишь отражением).
7. Какие величественные птицы изображены на гербе района, граничащего с Магаданской областью?
Стерхи.
8. Этого медвежонка нашли в местности Югюс-Тамах. Как его назвали и где он сейчас?
Умка-Аяна передана в московский зоопарк.
9. Как в народе называют этот минерал с примесью Cr:
Хромдиопсид — якутский изумруд.
10. В эпоху начала покорения Сибири он ценился дороже рубина. О каком камне идет речь?
Аметист.
11. Что произошло в Якутии за месяц до образования государства на территории Тризонии?
В Якутии 7 августа 1949 был обнаружен первый алмаз.
12. Где была замечена Ночница Иконникова?
Известны лишь две находки этой ночницы на территории Якутии и обе они расположены в южной ее части: первая — в долине р. Алдан, близ п. Томмот , вторая — в среднем течении р. Унгра.
13. Цветок — символ Якутии.
Сардаана или Лилия Даурская
14. Редкий представитель отряда чешуекрылых, занесенный в Красную книгу Якутии, встречается на хребте Сунтар-Хаята.
Аполлон Аммосова
15. Соотнесите названия растений и их изображения:
А) 6, Б) 8, В) 3, Г) 1, Д) 2, Е) 4, Ж) 5, З) 7