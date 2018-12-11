Ответственные за профилактику коррупции приняли участие в семинаре

Сегодня в Окружной администрации Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции организовала учебный семинар на тему «Организация работы по противодействию коррупции в организациях и подразделениях городского округа «город Якутск».

Со вступительным словом к участникам семинара обратился заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации Павел Кириллин. Он отметил значимость мероприятия, проводимого в рамках международного дня борьбы с коррупцией, и роль участников семинара в правильной, эффективной организации антикоррупционной работы на местах.

В работе семинара приняли участие должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных структурах, также территориальных органах управления городского округа. В их обязанности входит организация антикоррупционной работы, реализация мероприятий по государственной политике в области противодействия коррупции.

С момента ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции в 2006 году формирование антикоррупционного законодательства получило в России новый виток. Антикоррупционные нормы в настоящее время пронизывают деятельность всех органов и организаций.

«Практика свидетельствует о том, что муниципальными служащими и работниками подведомственных организаций нарушения зачастую допускаются в виду незнания законодательных норм, либо ошибочного их толкования», – подчеркнули участники семинара.

В ходе встречи участники семинара ознакомились с базовым перечнем основных документов антикоррупционного нормотворчества, коснулись темы нормативно-правового регулирования антикоррупционной деятельности в организациях.

Всем участникам семинара переданы памятки, буклеты антикоррупционного содержания, изготовленные управлением при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений и Окружной администрацией города Якутска.