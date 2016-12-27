Ответ министра Скворцовой сенатору Акимову

B xoде четыреста третьего заседания Coвета Федерации РФ, котopoe состоялось 23 декабря, в рамках «Правительственного часа» был заслушан доклад Вероники СКВОРЦОВОЙ «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в РФ». Воспользовавшись случаем, сенатор от Якутии Александр АКИМОВ задал министру здравоохранения свой вопрос.

Глава Минздрава доложила о том, что благодаря госпрограмме развития здравоохранения и комплекса мер по повышению доступности и качества медицинской помощи, в последние годы удалось закрепить все положительные тенденции, которые намечались в демографической политике страны. По ее словам, буквально за полтора года увеличилась продолжительность жизни, снизилась общая смертность и особенно смертность лиц трудоспособного возраста, детей и беременных женщин. В данное время правительством подготовлены документы по «доступной медицине для всех» в части финансовой составляющей стратегии лекарственного обеспечения населения.

Министр рассказала о внедрении высокотехнологической помощи, отметила, что за два года возросла фондооснащенность медицинских учреждений, получили развитие новые технологии телемедицины, проработаны программы регионального развития до 2020 года.

Министерством разработана концепция санитарной авиации, планируется увеличение мощности сельских амбулаторных пунктов.

Приоритетом, по словам Вероники Скворцовой, является повышение доступности медицинской помощи в труднодоступных районах страны со сложными климатогеографическими условиями, где отсутствует круглогодичное транспортное сообщение и населённые пункты удалены от тех региональных центров, где расположены медицинские организации, оказывающие специализированную помощь.

Кстати, заметила она, в России развита эффективная система оказания экстренной медицинской помощи, однако чтобы этим можно было воспользоваться, необходимы дороги. Именно поэтому особое значение приобретает санитарная авиация. В чем, собственно, мы могли еще раз убедиться не далее, как в связи с авиакатастрофой ИЛ-18 в Булунском районе Якутии.

«Важно отметить, — сказала Вероника Скворцова, — что число работающих авиационных медицинских бригад у нас достаточно, и с 2015 года они полностью финансируются из системы обязательного медицинского страхования. Необходима лишь поддержка данным регионам в развитии сети вертолётных площадок и в оплате закупаемых у авиапредприятий авиатехнических услуг. При нахождении этих относительно небольших ресурсов мы сможем сохранить жизнь и здоровье не менее восьми тысячам человек и повысить удовлетворённость доступностью медицинской помощи».

«Благодарю министра здравоохранения Веронику Скворцову и председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко за поддержку решения вопросов финансирования санавиации и ФАПов в отдаленных арктических и северных районах страны, — сказал в своем кратком выступлении Александр Акимов. — Это сотни спасенных жизней детей и взрослых».

В связи с ростом сердечно-сосудистых заболеваний в районах Крайнего Севера сенатор от Якутии попросил министра здравоохранения ускорить строительство кардиологического центра в г. Якутске.

Отрадно заметить, что эти сложные вопросы здравоохранения в арктических улусах сенатором А.К. Акимовым вместе с руководством Республики Саха (Якутия) неоднократно и остро ставились лично перед заместителем председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и постепенно начали решаться.

Глава Минздрава РФ ответила, что переговоры по этому вопросу с главой РС(Я) и минздравом республики уже проведены и предложила подготовить пакет документов согласно регламенту Правительства РФ до марта 2017 года.