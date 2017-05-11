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11 мая 2017, 13:11
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Ответ коммунальщиков на статью «Косметический ремонт» от компании Прометей+

Вчера, 10 мая в сетевом издании SakhaLife вышла статья «Косметический ремонт» от компании Прометей + http://sakhalife.ru/kosmeticheskiy-remont-ot-kompanii-prometey/, где жильцы дома по ул. Октябрьская, 27/4, поделились фотографиями подъезда и входной двери, а также аудио-записью с диспетчером УК.

Нужно отдать должное УК «Прометей+», его представители сразу же вышли на связь с редакцией, и предложили дать пояснение на критический материал. Предлагаем вашему вниманию текст их письма без изменений.

                                      Ремонт по осени считают…

Когда редакция размещает статью под рубрикой «Желток», она  тем самым дает  понять чтобы к изложенному не относились серьезно, ну то есть факты то как бы они есть , но возможно это слухи, или  тот,  кто высказался , ну как бы не совсем что-то конкретное имел ввиду… Цель  — привлечь внимание, поддеть кого то , можно  даже чуть обидеть , или чуть унизить, но только чуть-чуть, словом,  «И так сойдет!».

Судя по ссылке ни источник информации, в  редакцию о плохом качестве ремонта  обратились жители   подъезда по адресу ул.Октябрьская, 27/4. Речь идет о ремонте, который еще… не начинался, на сегодня идут  только подготовительные работы. Фотографии представлены лестничной площадки первого этажа.

Но, позвольте, ведь  ремонт и уборку в своей квартире  начинают с переднего угла. Так и  УК «Прометей+» начала ремонт,  как и принято,  с верхних этажей. Вначале лестничные марши, затем площадки, так как там больше мелкой работы, при необходимости меняют проводку,  приборы освещения и т.д. , в том числе и первый этаж.

Входная дверь на фотографии,  к обсуждаемому качеству ремонта «притянута» для яркости  «желтка». Она развалилась раньше, то есть вначале жильцы сломали доводчик, а потом  видимо так хлопали дверью, что отвалилась дверная пластина. Во избежание травмоопасной ситуации металлический лист оперативно  прихватили на сварку. Производитель и установщик двери в курсе, дверь заменят на новую.

УК «Прометей+» ни когда не утверждала, что общие коридоры, ведущие к квартирам жильцов, ремонтироваться не будут, по причине… э-э-э… частной собственности !?   Такой бред нести у УК «Прометей+» просто нет времени, поэтому в прошлом сезоне и был отремонтирован 101 подъезд.  И на это лето планов   не меньше..

А жильцам огромное спасибо!

За волнение, за переживание, за контроль и беспокойство, ведь только равнодушие  губит нас!

И уж на добром слове, напоминаем, платите за коммунальные услуги вовремя, начисления за месяц по дому  на  Октябрьской 27/4 составляют 538 тысяч рублей , на сегодняшний день  долг  1 027 000 рублей.

 

УК «Прометей+»

 

 

 

 

 

 

 

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