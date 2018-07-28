Ответ исполнительного директора Федерации настольного тенниса Якутии

Я, Михайлов Любомир Николаевич всем заявляю, являюсь законно избранным исполнительным директором Федерации настольного тенниса РС (Я) с февраля 2017 года по настоящее время, и ни что не помешает мне дальше исполнять полномочия исполнительного директора ФНТ РС (Я).

Вчерашнее обращение по телевизору и сегодняшнее обращение через интернет сайты некоторых «непорядочных, некультурных и недалеких людей» обо мне, о нашей деятельности, и о первой поездке в Китайскую Народную Республику в г.Хэйхэ которую я озвучивал и мы заранее планировали на Чемпионате Республики среди ветеранов в декабре 2017 г. Мы своими силами добились поездки в КНР где сыграли первые товарищеские встречи с ветеранами Китая и Амурской области.

Пользуясь случаем разрешите еще раз сказать слова благодарности нашим уважаемым ветеранам настольного тенниса Якутии: Петру Егоровичу Петухову, Николаю Гаврильевичу Бурцеву, Елизавете Степановне Матвеевой, Геннадию Архиповичу Скрябину, Юрию Саевичу Черняку за выезд и товарищеские встречи с ветеранами Амурской области и ветеранами Китайской Народной Республики.

Тем «людям» которые хотят очернять меня я скажу: У вас ничего не получится, все правоустанавливающие документы ОГРН, ИНН и.т.д, печать оригинальная, кубки находятся у законно избранной Федерации настольного тенниса РС (Я) т.е у нас.

Те лжерадующие «ветераны настольного тенниса» хотят «работать» как и раньше но им не получится (…).

Я не приемлю, когда старший тренер сборной РС (Я) будет во всех турнирах , Первенствах работать в качестве судьи!

Я всегда буду против когда молодые тренера при детях затеяли между собой драку!

По сегодняшний день все отчеты в пенсионный фонд, статистику, соцстрахование, в налоговую службу сданы. Замечаний и претензий нет.

Нам всем жить в этом любимом нашем городе Якутске и Республике и нам необходим свой Центр настольного тенниса в г.Якутске. Работа будет продолжаться, всем Вам большое спасибо за поддержку и понимание нынешней ситуации. Правда на нашей стороне. Как Вы все знаете у меня образование высшее юридическое, я знаю что Закон на нашей стороне!

С уважением, исполнительный директор ФНТ РС (Я) Любомир Николаевич Михайлов.