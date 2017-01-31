Отставка и назначение

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Лебедевой Т.И.»

Освободить ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Ивановну от должности первого заместителя министра предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) в связи с упразднением министерства.

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ. г. Якутск 31 января 2017 года № 1712

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)»

Назначить КЫЛАТЧАНОВА Павла Павловича заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), освободив от должности руководителя Департамента строительного комплекса и развития инфраструктуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г. Якутск 31 января 2017 года № 1713