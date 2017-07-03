Отставка

Кадровым решением главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 03 июля 2017 года ПОПОВ Николай Николаевич освобожден от должности руководителя Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Саха (Якутия) – главного государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу. comments powered by HyperComments Источник: Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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