Отштрафован виновник разлива фекалий на ул. Чернышевского

Накануне в сети интернет было выставлено видео, где во время движения ассенизаторской машины вылились фекальные воды.

Госинспектор Якутского комитета охраны природы с помощью сотрудников ГИБДД, по горячим следам установил личность нарушителя. Им оказался некий гражданин Б. Разлив фекалий произошел на ул. Чернышевского, в результате чего образовалась наледь шириной около 70 см и протяжностью 700 м. По словам виновника, сброс нечистот произошел из-за поломки транспортного средства.

Установлено, что гражданин Б. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, соответственно, не имел права на перевозку жидких бытовых отходов.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство, выдано предписание об уборке наледи, также вынесен штраф в размере 2 тысяч рублей.