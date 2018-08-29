Катастрофа с реками Якутии: названа официальная причина загрязнения

По состоянию на 28 августа отмечается устойчивое снижение концентрации взвешенных веществ по всему руслу рек Вилюй, Ирелях, Малая Ботуобуя и ниже устья реки Ирелях.

С 20 по 25 августа экологи АЛРОСА проводили забор и анализ проб воды из поверхностных водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. По состоянию на 25 августа содержание взвешенных веществ в воде рек снизилось почти в 28 раз — до 64,8 мг/дм3. Позитивная динамика носит устойчивый характер, ситуация стабилизируется в течение ближайших десяти дней.

При этом экологи ранее отмечали превышение ПДК по всему течению реки Вилюй – в фоновых пробах, отобранных в том числе выше устья реки, где в нее попадали потоки с поврежденных в результате наводнения дамб. Взвешенные вещества, поступившие в водные объекты, — природного происхождения и представлены мелкими частичками глины, светлых мергелей, известняка, торфа, песка, которые слагают русло реки Ирелях. Дополнительную нагрузку по количеству взвесей под напором массивного водного потока в результате сильнейших паводков дал илистый осадок.

Так как при разработке месторождения не используются химические вещества и агрессивные среды, в воде отсутствуют какие-либо токсичные и отравляющие вещества. Повышенное содержание металлов в воде исследуемых водотоков имеет исключительно природный характер и не является продуктом производственной деятельности. Многолетнее наблюдение за составом почв и грунтов, пробы которых отобраны на территории Западной Якутии, свидетельствует о том, что эти металлы содержатся в составе горных пород и в результате естественных процессов выщелачивания поступают в природные воды, а затем аккумулируются в донных отложениях. Такие металлы, как цинк или хром, на сегодня находятся на уровне допустимых концентраций.

Напомним, причиной поступления в реки взвешенных веществ стало аномальное количество осадков, обрушившихся на Мирный и его окрестности в середине августа: за трое суток выпала полуторомесячная норма осадков. Это привело к неконтролируемому приросту воды на Иреляхском гидроузле и последующему переливу в реку Ирелях. За сутки прирост воды составил около 6 млн.куб. Река вышла из берегов и размыла дамбы.

27 августа руководство АЛРОСА направило в адрес главы Сунтарского района Анатолия Григорьева письмо с просьбой о предоставлении исходных технических данных, необходимых для оперативного заказа и установки в жилых поселениях Сунтарского района водоочистных сооружений. На основании предоставленных данных АЛРОСА в короткие сроки закупит и установит мобильные водоочистные установки. Всё оборудование будет подобрано в зависимости от потребностей населения, проживающего в сёлах Сунтарского района и использующего воду из реки Вилюй.

При монтаже водоочистных сооружений будут учитываться все исходные данные, которые предоставят поселения района: наличие водозаборов, электрических мощностей, площадей для размещения очистных устройств, а также результаты анализов речной воды в паводковый, зимний и летний периоды.